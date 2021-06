Susana Rivero: Nunca hubo vacío de poder





18/06/2021 - 14:02:26

ABI.- La exvicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, se presentó este viernes a declarar, de manera voluntaria, ante la Fiscalía Departamental de La Paz por el caso golpe de Estado y aseguró que en noviembre de 2019 nunca hubo vacío de poder. “He venido con pruebas que voy a aportar al proceso, lo hago como boliviana, como política porque el país merece políticos que den la cara, que respondan las preguntas y que aporten con las investigaciones, no los que tiran la piedra y esconden la mano. He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder”, manifestó. Aseguró que cuenta con pruebas de que el 11 de noviembre de 2019 no presentó ninguna renuncia a la Primera Vicepresidencia de la Cámara de Diputados ni tampoco como presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados. “He traído mis pruebas, he firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y presidenta en ejercicio, el día 11 de noviembre, ¡no he renunciado!, muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 y tengo mis pruebas que les voy a entregar en CD y son las mismas que voy a entregar, ahora, al Ministerio Público”, mencionó. Rivero cuestionó a quienes promovieron la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez, si dieron cumplimiento al Artículo 161 de la Constitución Política del Estado, sobre las funciones que debe cumplir la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). “Qué parte de este artículo cumplieron los que el día domingo le ofrecieron la presidencia a Jeanine Áñez y qué parte de este artículo cumplió la señora Jeanine Áñez, eso es lo que el país se debe preguntar”, subrayó.