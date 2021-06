Gobierno: Arturo Murillo sigue detenido en Estados Unidos





18/06/2021 - 11:41:21

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, ratificó este viernes que Arturo Murillo permanece recluido en el Centro de Detención Federal FDC (por su sigla en inglés) de Miami, Estados Unidos, ya que su supuesta liberación no consta en los documentos judiciales del caso. Luego de casi 24 horas de que saliera la noticia, Chávez dijo que "Murillo sigue detenido, no ha dejado por tanto esa situación, no consta en el expediente judicial alguna actuación del distrito respectivo con relación a que él estaría siendo beneficiado, bajo la noticia que se dio que sería un testigo protegido, esta información no se puede corroborar por nosotros porque no nos corresponde”, puntualizó. La aclaración surge por la difusión de una información que afirmaba que Murillo, procesado por lavado de dinero y soborno en Estados Unidos, habría salido del centro penitenciario tras pagar una fianza $us 500.000. “No hay nada que conste en el expediente”, dijo la autoridad, a tiempo de mostrar el informe escrito que le remitió el bufete contratado por Bolivia para seguir el caso. “Esto no es ineptitud, esto es sobriedad, esto es seriedad con lo que se tiene que hacer”, manifestó. Por otro lado, recordó que el sistema norteamericano prevé que la Fiscalía del Estado de Florida aplique procedimientos para beneficiar a un inculpado con la reducción de pena a cambio de información. “El sistema norteamericano prevé que la Fiscalía del Estado de la Florida, donde se aplica precisamente estos procedimientos, donde una persona inculpada puede acceder a beneficios de reducción de pena y otros dando información, lo hemos dicho en cuanto hemos llegado de los Estados Unidos y está bastante claro que es un mecanismo posible de acuerdo a las normas de los Estados Unidos, pero no está registrado en el sistema”, ratificó.