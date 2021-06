Castigo: Provocó la muerte de su hija de 4 años al obligarla a permanecer de pie tres días seguidos





18/06/2021 - 09:02:43

RT.- Una mujer de Carolina del Norte (EE.UU.) acusada de la muerte de su hija de cuatro años habría aparentemente obligado a la pequeña a permanecer de pie durante tres días seguidos como castigo, según documentos judiciales inéditos revelados por la cadena local WSOC-TV. Los restos de Majelic Young fueron hallados por la Policía el pasado mayo en el patio trasero de su casa en la ciudad de Charlotte. Una trabajadora social llamó a las autoridades y pidió el registro del domicilio luego de notar la ausencia de la menor por varios meses. De acuerdo con una orden de arresto obtenida recientemente por el medio, la hermana de 13 años de la víctima aseguró que su madre, Malikah Bennett, había obligado a Majelic a pararse en el cuarto de lavado por tres días en agosto de 2020 como penitencia por ensuciarse en los pantalones. La mujer no le permitía sentarse ni irse, lo que provocó que se debilitara, cayera y se golpeara la cabeza contra el suelo. El impacto fue grave y, aunque Bennett intentó hacerle reanimación cardiopulmonar, la niña finalmente murió, añade la cadena CBS. N.C. Girl, 4, Was Allegedly Killed by Mom Who Made Her Stand in Room for 3 Days as Punishment - People😡 https://t.co/ZIvjMWkkXW — Mala (@PolitJunkieM) June 17, 2021 Bennett colocó el cuerpo en bolsas de plástico negras y lo metió en el maletero de su coche, donde permaneció unos cinco días. Finalmente, la mujer cavó un hoyo en el patio trasero de su casa y lo enterró, detalla el relato de la hermana de la víctima, quien asegura que su madre le pidió ayuda para sepultarlo. La madre le decía a la gente que su hija estaba visitando a otro miembro de la familia o alguna otra mentira diferente para justificar su ausencia. Tras el hallazgo del cadáver de Majelic nueve meses después, Bennett fue acusada de infligir daño físico, abuso infantil y asesinato en primer grado, entre otros cargos. Actualmente se encuentra detenida sin derecho a fianza y aún no se declara culpable, recoge la revista People. La abuela de la niña, Tammy Taylor Moffett, también ha sido involucrada por aparente complicidad y por "ocultar" el crimen, dijo la Policía de Charlotte a finales del mes pasado.