Piloto fallece frente al público cuando practicaba para batir récord mundial de salto en moto







18/06/2021 - 08:45:25



RT.- El piloto estadounidense Alex Harvill murió este jueves a los 28 años de edad mientras practicaba un salto en rampa en motocicleta en el aeropuerto internacional del condado de Grant (Washington, EE.UU.), comunicaron las autoridades del estado.

Harvill estaba entrenándose para participar en el evento Moses Lake Airshow, donde esperaba realizar un salto de más de 107 metros y batir así el récord mundial establecido en 2008 por el australiano Robbie Maddison, recoge CNN.

En un video compartido en las redes sociales se puede ver cómo su motocicleta se estrelló contra el borde superior de la gran berma de tierra que servía como rampa de aterrizaje y el piloto salió despedido del vehículo.

"Nuestro más profundo pésame a la familia, los amigos y los seres queridos de Alex", declaró el forense del condado de Grant, Craig Morrison, en un comunicado. Mientras, la Oficina del Sheriff del condado detalló que "se llevará a cabo este viernes una autopsia para confirmar la causa y la forma de la muerte" del deportista, aclarando que se trata de un "procedimiento normal".

Motorcycle stuntman/daredevil Alex Harvill dies in crash at Moses Lake Airshow during world-record attempt pic.twitter.com/7RESqqQiCA