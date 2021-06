Maestra venezolana sale del aula para dar clases de matemática en la televisión argentina





18/06/2021 - 08:39:37

VOA.- La pandemia obligó a que millones de alumnos tuvieran que quedarse en sus casas en vez de estar en las aulas. No sólo ellos y sus familias tuvieron que reinventarse, sino que también lo hicieron los docentes, quienes de alguna manera encontraron la forma de traspasar la frontera de la pantalla para meterse en los hogares de cada uno de los niños. Ese fue el caso de Marlyn Ramos, licenciada en Educación con mención en matemática, recibida en la Universidad Central de Venezuela (UCV), y quien no sólo se readaptó desde su casa, sino que lo hizo también desde la pantalla de televisión. A través de un innovador programa, comenzó a dar clases en vivo para miles de estudiantes en el canal de la Ciudad de Buenos Aires. Sus clases en directo no sólo están destinadas a los alumnos, sino también a los padres. “Buscamos darles las herramientas a los papás para que puedan acompañar a sus hijos en la etapa de aprendizaje”, explica Marlyn en una entrevista con Venezuela 360. En general organiza juegos lúdicos en los que “los chicos no tienen que hacer un ejercicio, sino entender y razonar si lo que están pensando es correcto”, agregó. La adaptación no fue sencilla, según cuenta. Los nervios de estar en vivo, la preparación de los minutos previos, el pensar cómo explicar un ejercicio, pero, sobre todo, el no tener a los alumnos del otro lado. “En un aula el contacto con el alumno es directo, uno ve si está aprendiendo, si entiende o si no”, detalla la docente que da clases hace 17 años, para luego agregar: “Acá sólo tengo a mis compañeros, que me ayudan y hacen las veces también de alumnos”. Marlyn llegó a la argentina hace poco más de 3 años y medio y rápidamente encontró un trabajo como docente. Al poco tiempo, empezó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde incluso antes de la pandemia generaba un contenido similar al que publica ahora en vivo en la televisión. Esta profesora de matemáticas dejó atrás su Caracas natal y se mudó a Buenos Aires. Sus días están repletos de obligaciones y clases. Del canal se traslada a una escuela para luego ir a otra para finalizar en su casa con clases particulares. La pandemia cambió la vida de todos, pero también la de Marlyn, sobre todo en la forma que da clases.