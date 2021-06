Covid-19: Los más jóvenes están más decididos a recibir la inmunización





18/06/2021 - 07:17:31

El Deber.- La poca afluencia de las personas a los puestos de vacunación lleva a las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) a pedir autorización para vacunar a los grupos etarios por debajo de los 40 años. Y esto se respalda aún más con un estudio del Instituto Cruceño de Estadística (ICE) que muestra que los más jóvenes son los que tienen mayor predisposición para recibir la dosis que protege contra el Covid-19. El estudio puso en evidencia que el 76% de los que se ubican en el rango entre 20 a 29 años está dispuesto a vacunarse contra el Covid-19. Solo un 18% de este grupo indicó que tenía dudas y un 6% dijo que no está dispuesto a inmunizarse. Similar situación se repitió en el grupo de personas entre 30 y 39 años de edad, donde el 73% dijo que sí quiere recibir la dosis, un 24% respondió que está en duda y un 2% dijo que no quiere. Un 63% de los que tienen entre 40 y 49 años, que es un grupo para el cual ya se abrió la inmunización, indicó que sí quiere recibir la vacunación contra el coronavirus. Hay un 31% que tiene dudas y un 6% que no está dispuesto. En el grupo mayor de 50 años hay un 80% que está en duda de recibir la inmunización y un 20% que está dispuesto a vacunarse. Las mujeres son las más decididas Un 68% del sector femenino respondió estar dispuesto a vacunarse, frente a un 60% de los varones. Estos últimos tienen mayor duda (40%) mientras que solo el 23,4% de las féminas manifestaron esa situación. Juan Pablo Suárez, director del ICE, indicó que esta encuesta se la realizó de manera electrónica a un grupo de 400 personas, tomando en cuenta sus edades (mayores de 20 años) para poder reflejar los resultados de acuerdo a cada grupo etario. “Entre los resultados destacamos que, a mayor edad, las personas tienen más dudas para vacunarse, mientras que los jóvenes entre 20 y 39 años, son los más predispuestos para ser inmunizados”, detalló. “En los sondeos preliminares nos aparecían los resultados de que una gran cantidad de personas no quería vacunarse, pero existen diferentes motivos y entre ellos hay un porcentaje suficiente que van a esperar que otras personas se vacunen para ver cómo les va; esto quiere decir que posiblemente sean inmunizadas”, explicó el director del ICE. El temor Las dudas de las personas que se resisten a la inmunización se basan principalmente en la preocupación por los efectos secundarios (38%) que pudieran presentar ante una nueva vacuna que ha tenido que surgir por la pandemia. Hay otro tanto (28%) que prefiere esperar los resultados en otras personas para luego hacerse vacunar y un 24% que le preocupa que la vacuna no sea efectiva. Entre las personas adultas mayores a 40 años, la duda se genera principalmente por la preocupación de los efectos secundarios (43%), en tanto que un 29% dice que esperará a ver el resultado en otras personas para tomar la decisión de vacunarse. Muchas personas esperaron hasta último momento para hacerse vacunar por miedo a la trombosis, efecto atribuido a la vacuna AstraZeneca. Acudieron recién cuando las autoridades sanitarias informaron de que en Santa Cruz no se ha presentado ningún caso de estos. Algunas personas incluso acudieron a un chequeo médico antes de hacerse vacunar. Las personas creen que la desinformación es lo que genera mayor duda en la población, dado que en redes sociales circulan muchas noticias falsas y hay personas que creen que la inmunización puede causarle efectos secundarios. Metas establecidas Según el estudio, el plan de vacunación tenía previsto alcanzar al mes de julio al 75% de la población a nivel nacional, en tanto que, en Santa Cruz el plan era llegar a poco más de dos millones de personas. El retraso en la llegada de las dosis fue uno de los inconvenientes que se ha venido enfrentando y también la poca afluencia de las personas a los puntos de vacunación.