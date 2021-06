CEB dice que desconocer legitimidad de Añez es desconocer legitimidad de Arce





18/06/2021 - 07:05:03

Pagina Siete.- En la Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia Octubre de 2019 - Enero de 2020, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) afirma que desconocer la legitimidad del gobierno de Jeanine Añez es desconocer la legitimidad del gobierno de Luis Arce. Opositores concuerdan con esa manifestación de la Iglesia Católica, mientras que el MAS señala que hubo gobiernos democráticos después de golpes de Estado. “Desconocer la legitimidad del gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez y la continuidad del mandato del Órgano Legislativo es desconocer la legitimidad del Gobierno actual”, se lee en la página 20 del documento que la CEB envió al papa Francisco y al Ministerio Público. Asimismo se indica que la promulgación de la Ley 1266 (de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales) “por Jeanine Añez y Eva Copa, que hoy permite la gestión del Gobierno que se tiene en ejercicio y que fue elegido precisamente en ese proceso electoral”. Tanto Comunidad Ciudadana como Creemos coincidieron en la afirmación de la CEB, y enfatizaron que desconocer la legitimidad del gobierno de Añez es desconocer las leyes promulgadas por ella, como la ley de convocatoria a elecciones que permitió la elección de Luis Arce como presidente. “Desconocer la legitimidad de la transición es desconocer la historia en el país, es desconocer la legitimidad del conjunto de leyes que emanaron de esa Asamblea Legislativa, que funcionó y aprobó la convocatoria a nuevas elecciones, que aprobó la ampliación de mandato, tanto de la presidenta en sucesión constitucional Jeanine Añez, como de los mismos asambleístas. Finalmente si vamos recurriendo a cada una de las nulidades es desconocer la legalidad y la legitimidad del gobierno de Luis Arce”, expresó el diputado Jairo Guiteras, de CC. Por su parte, Walthy Egüez, diputado de Creemos, señaló que el MAS aceptó la legitimidad del gobierno de Añez con la promulgación de la Ley 1266 y la Ley 1270 de prórroga del mandato de autoridades del Órgano Ejecutivo y del Legislativo. “La aprobación en la Asamblea Legislativa de leyes como la 1266 y 1270, durante el gobierno de transición, es prácticamente lo que valida que el MAS aceptó el gobierno transitorio de Añez. No podemos entrar en el juego político que plantea Evo Morales para tratar de lavarse la cara y hacer creer al pueblo que no hubo fraude sino un golpe”, dijo. Desde el MAS rechazan que la legitimidad del gobierno de Arce dependa de la legitimidad del gobierno de Añez. Indican que hubo gobiernos democráticos luego de golpes de Estado. “Según esa lógica (de la Iglesia) tendríamos que desconocer muchos gobiernos, desconocer nuestra historia, porque nuestra historia ha tenido muchos tintes dictatoriales, el gobierno de Banzer por ejemplo. Se tenía que restablecer la democracia y no ha sido gracias al gobierno de Añez, ha sido gracias a la Asamblea Legislativa, a los diputados y senadores que el MAS tenía en ese período. Es la Asamblea Legislativa la que convoca mediante ley a una elección, no se convoca por decreto supremo”, sostuvo el diputado Renán Cabezas. Consultado sobre si la promulgación de la ley de ampliación de mandato dio legitimidad al gobierno de transición, Cabezas respondió: “La legitimidad, se da en las urnas”. No obstante Omar Aguilar, exsenador del MAS, señaló que tácitamente Añez quedo reconocida por la Asamblea con la remisión de leyes para su promulgación. “Terminamos reconociéndola con la sanción y remisión de leyes sancionadas”, expresó en entrevista en el programa Que no me pierda, el miércoles. Aunque enfatizó que en su opinión Añez fue presidenta producto de una sucesión forzosa tras un “golpe de Estado”. El constitucionalista Marco Antonio Baldivieso indicó que la legitimidad de Añez como presidenta no sólo fue reconocida tácitamente por la Asamblea Legislativa, con la aprobación de normas, sino también por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con la resolución que permitió la prórroga de mandato. “El propio Tribunal Constitucional ha emitido resoluciones constitucionales reconociendo a la presidenta Añez y ampliando su mandato, a ella, a senadores y diputados, a gobernadores y a todas las autoridades subnacionales. Ésta es una resolución que no se puede dejar sin efecto y que sustenta jurídicamente, así como las leyes que aprobó la Asamblea Legislativa, este proceso de transición”, subrayó. Mientras que Añez, en una nota difundida en Twitter, pidió a las embajadas de España y Brasil, a la Unión Europea y a Naciones Unidas se pronuncien sobre los hechos de 2019.



Memoria de la CEB Diálogo El documento de la Iglesia Católica revela que los contactos del diálogo se iniciaron desde antes de la renuncia de Evo Morales, cuando la CEB tuvo comunicación con el exministro Manuel Canelas, el 7 de noviembre de 2019. Mediadores La CEB, la Unión Europea, la Embajada de España, y posteriormente las Naciones Unidas, fueron facilitadores del diálogo en el proceso de pacificación del país tras la crisis postelectoral de 2019. Sucesión El documento de la CEB indica que ni Adriana Salvatierra ni Susana Rivero aceptaron asumir la Presidencia. Aunque Rivero dijo que no se planteó esa posibilidad.