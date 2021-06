Ministro Lima pide proceso penal para sancionar a quienes quisieron perpetrar un segundo golpe de Estado





18/06/2021 - 07:00:43

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, pidió este jueves el inicio de un proceso penal para sancionar a quienes quisieron perpetrar un segundo golpe de Estado en Bolivia, para impedir la posesión del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. “Una investigación de @theintercept revela que los autores del golpe de 2019, pretendían repetir el atentado contra la CPE con la intervención de mercenarios extranjeros. Este caso debe ser llevado a un proceso penal para sancionar con todo el peso de la ley a sus autores”, afirmó la autoridad según una publicación de esa Cartera de Estado en su cuenta de Twitter. El Ministro recordó que semanas antes de las elecciones que dieron la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas el 18 de octubre de 2020, el gasto en armas se multiplicó por 18 veces, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), porque las autoridades del gobierno de facto advertían de una "convulsión". “Pese a la victoria contundente por 55,1% a favor del MAS-IPSP grupos irregulares autodenominados como ‘resistencia’ y activistas cívico-políticos rechazaron el resultado y repitieron la falsa denuncia de ‘fraude’. Algunos se arrodillaron ante cuarteles para pedir una intervención”, indica la publicación. Una investigación de la revista The Intercept, de Estados Unidos (EEUU), reveló que Bolivia estuvo al borde de un nuevo golpe de Estado y una invasión armada de mercenarios estadounidenses tras la victoria electoral del presidente Luis Arce, en octubre de 2020. Denunció, además, que el gobierno de Donald Trump amenazó a investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts para que no revelen sus conclusiones de que no hubo fraude electoral en 2019. El portal digital estadounidense incluye grabaciones, a partir de audios y correos electrónicos interceptados, que demuestran que el exministro de Defensa del régimen de Jeanine Áñez, Luis Fernando López, lideró las gestiones para desatar una nueva interrupción violenta. ABI