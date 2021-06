La UEFA pide a los jugadores de la Eurocopa 2020 no retirar las botellas de los patrocinadores





17/06/2021 - 18:17:54

La UEFA ha pedido este jueves a los jugadores de las 24 selecciones de la Eurocopa 2020 que dejen de quitar las bebidas de las marcas patrocinadoras de la mesa durante las conferencias de prensa. De este modo el ente rector del fútbol europeo respondió a la tendencia iniciada por Cristiano Ronaldo, quien retiró este lunes dos botellas de Coca-Cola y las cambió por una de agua durante una rueda de prensa, lanzando la consigna de beber agua y no refresco, en la previa del partido entre Hungría y Portugal. El astro portugués luego fue imitado por el francés Paul Pogba, que quitó una cerveza de Heineken, y el italiano Manuel Locatelli, quien también decidió deshacerse de las dos botellas de gaseosa. El director del torneo, Martin Kallen, señaló que la UEFA "se ha comunicado con los equipos en relación a este asunto". "Es importante porque los ingresos de los patrocinadores son significativos para el torneo y para el fútbol europeo", subrayó y detalló que las obligaciones contractuales relativas a los patrocinadores forman parte del reglamento del campeonato suscrito por las federaciones nacionales. Además, declaró que la UEFA no ha tomado ninguna medida disciplinaria, asegurando que la confederación no tiene intención de multar directamente a los jugadores. Cualquier sanción sería un asunto de las federaciones nacionales, agregó. Coca-Cola y Heineken se encuentran entre los 12 patrocinadores de primer nivel de la Eurocopa 2020, que contribuyen a los ingresos totales del torneo de la UEFA, de casi 2.000 millones de euros (2.400 millones de dólares). Aunque los valores de los acuerdos individuales de los patrocinadores no se publican, el ente obtuvo 483 millones de euros (576 millones de dólares) en acuerdos de patrocinio de 10 socios en la última Eurocopa, celebrada en Francia en el 2016. Los jugadores también reciben indirectamente dinero de los ingresos comerciales del torneo a través de sus federaciones nacionales y clubes. Las 24 federaciones nacionales que compiten en la Eurocopa 2020 se repartirán 371 millones de euros (442 millones de dólares) en premios de la UEFA, que normalmente ayudan a pagar las primas de los futbolistas.