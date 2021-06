Moscú está cerca de restricciones temporales, pero estrictas por el aumento del número de infecciones con coronavirus





17/06/2021 - 17:47:41

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció este jueves que la ciudad está cerca de restricciones "temporales, pero estrictas" por el rápido crecimiento de nuevos casos de coronavirus. Sobianin señaló que en la ciudad "casi no hay" la variante inicial del virus, mientras que se propaga una nueva cepa que es "más agresiva". De acuerdo con sus declaraciones, si la dinámica se mantiene, las autoridades tendrán que recalificar "cada vez más" los hospitales habituales para usarlos en la lucha contra el coronavirus. "La situación se desarrolla simplemente ante nuestros ojos: según datos preliminares, mañana ya habrá más de 9.000 enfermos en Moscú. No hemos tenido tal cifra [durante toda la pandemia] y es muy malo que un gran porcentaje de [los casos] detectados recientemente son personas que son hospitalizadas literalmente en unos días", indicó. En ese contexto, el alcalde detalló que anteriormente el desarrollo de la enfermedad duraba entre 10 y 14 días, pero ahora los síntomas "más graves" se manifiestan en 5 días. Moscú introdujo la vacunación obligatoria para varios profesionales, incluidos los del sector servicios, reza un decreto emitido este miércoles por Elena Andreeva, inspectora jefa de Sanidad de la capital rusa. Según el documento, deben vacunarse los trabajadores del ámbito del comercio, hostelería, transporte, sanidad, educación y cultura, así como los empleados de salones de belleza y gimnasios, y los funcionarios, entre otros. "En última instancia, depende de cada uno vacunarse o no. Protégete o esperar que estés bien. Aparte de los esfuerzos posteriores de los médicos para curarte", afirmó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en su blog. "Es una cuestión personal siempre que estés en casa o en la casa de campo. Pero cuando sales a la calle y entras en contacto con otras personas, te conviertes involuntariamente o no en cómplice del proceso epidemiológico. Un eslabón en la cadena de propagación de un peligroso virus", agregó. Siguiendo los pasos de la capital, las autoridades de la región de Moscú también anunciaron la vacunación obligatoria para varios profesionales. Este jueves, en Moscú se han registrado 6.195 nuevos contagios. Desde el inicio de la pandemia, en la capital de Rusia se han reportado 1.260.089 casos de coronavirus, 1.106.615 recuperaciones y 21.198 muertes.