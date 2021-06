El gobierno no tiene información sobre la posible liberación de Arturo Murillo en Estados Unidos





17/06/2021 - 17:07:52

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo este jueves que no se tiene información oficial si es que el exministro Arturo Murillo fue liberado por la justicia de EEUU o si habría llegado a algún acuerdo en ese país, tal como indican versiones de prensa. “Hemos tomado contacto con nuestros abogados y al momento no tenemos la información oficial que corrobore que el señor Murillo haya sido excarcelado y haya arribado a un acuerdo que es algo que sí han mencionado el día que llegué del viaje a los EEUU, que era una posibilidad que el señor Murillo llegue a algún acuerdo con la justicia norteamericana particularmente con la Fiscalía”, manifestó. “Tenemos trabajando al equipo de abogados. De acuerdo al cuaderno procesal digital al que tenemos acceso, no se encuentra un registro que el señor Murillo haya sido excarcelado o haya habido una audiencia registrada en el juzgado. Esa información está en trámite en este momento. En ese país rigen leyes diferentes al nuestro”, agregó. “En todo caso vamos a esperar la información que se confirme, si es el caso, o se desmienta por los canales respectivos. Respetamos las decisiones que se asuman en otro país, una jurisdicción extranjera”, sostuvo el Procurador. Sin embargo, dijo que continúan los preparativos para iniciar un proceso civil contra Arturo Murillo, con el objetivo de recuperar los más de $us 2,3 millones apropiados por el clan de la exautoridad del gobierno de Jeanine Áñez por concepto de compra de gases lacrimógenos. Esta demanda judicial también exigirá el pago de daños y perjuicios Murillo, exministro de Gobierno de Áñez, es procesado en EEUU por los delitos de soborno y lavado de dinero junto a varios de sus cómplices. Murillo sigue detenido en el penal de FDC Miami El ex Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sigue detenido en el penal de FDC Miami, confirmó a EL DEBER el ex encargado de negocios de Bolivia en EEUU, Alejandro Bilbao La Vieja, quien realiza un seguimiento del caso del exministro. "Hemos llamado a la Corte y nos han asegurado, el secretario de la Corte nos aseguró que sigue detenido, no hay una resolución para liberarlo, lo mismo en la cárcel ,ellos informan que sigue en el penal", dijo en contacto telefónico. Por su parte, el cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega Camacho, negó que el exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, haya salido libre pagando una fianza en EEUU, según el portal Urgente.bo. “Es una información incorrecta (que Arturo Murillo este libre). Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”, declaró el diplomático. El periodista Junior Arias hizo un despacho desde Miami asegurando que Murillo ya está libre y dijo que su nueva situación es de testigo clave, para el gobierno de EEUU.