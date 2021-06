Alcaldía de La Paz busca proveedores que garanticen cadena de frío para vacunas anticovid





17/06/2021 - 17:02:40

El alcalde Iván Arias anunció este jueves que la comuna paceña busca proveedores de vacunas anticovid, los que garanticen la cadena de frío y, para este fin, dijo, se reactivan los contactos y se conversa con autoridades municipales de otras regiones para sumar un lote importante. “Nosotros estamos reactivando nuestros contactos de proveedores de vacunas que la habíamos congelado porque parecía que no era posible (comprar), ahora estoy en contacto con el alcalde de Cochabamba, de Santa Cruz, de Tarija porque también todo depende del volumen, porque si dicen: ‘¿cuántas vacunas quieres?, les dices ‘500.000’ y dicen: ‘yo ofrezco más de 20 millones’”, afirmó la autoridad. El burgomaestre dijo que el problema no es comprar o descartar la idea, sino es buscar proveedores que garanticen la cadena de frío. “Hay que buscar un proveedor que diga ‘yo te lo llevo hasta el país”, refirió sobre el requisito que estableció el Gobierno para que los gobiernos subnacionales obtengan las dosis anticovid. Arias dijo que buscó y no encontró en el cuerpo normativo, la posibilidad de que el Gobierno facilite su logística para las alcaldías y en ese caso el traslado de vacunas sería por Boliviana de Aviación (BOA), tal y como lo hace el Ministerio de Salud. El Gobierno autorizó la semana pasada otorgar facilidades y modificación a dos decretos supremos para que alcaldías y gobernaciones puedan adquirir las vacunas e intensificar la campaña masiva. Bajo esta línea, Arias consideró que “hay que ayudar al Gobierno y ayudar al Gobierno nos ayudamos a todos, está demostrado que la vacuna es la solución para reactivar la economía, la solución para salvar vidas”. Aseguró que se deben mover algunas partidas presupuestarias en la comuna para cubrir el costo de los inyectables, ya que otro requisito para las alcaldías es que haya gratuidad para la población. “Entre hacer un puente y traer vacunas, vamos a hacer todos los esfuerzos. Ahora hay cotizaciones de vacunas, nosotros en La Paz necesitamos, para estar al 80%, unas 500.000 vacunas en el municipio paceño”, sostuvo Arias, quien aseguró que hay conversaciones con empresarios para lograr alianzas con el fin de adquirir los inyectables.