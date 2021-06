Casi el 25% de pacientes de COVID-19 experimentaron nuevos problemas de salud





17/06/2021 - 13:46:36

VOA.- Un nuevo estudio en los Estados Unidos revela que casi el 25% de los pacientes con COVID-19 experimentaron nuevos problemas de salud mucho después de su diagnóstico inicial. El grupo sin fines de lucro FAIR Health analizó las reclamaciones de seguro médico de casi dos millones de personas entre febrero de 2020 y febrero de este año. El estudio encontró que las nuevas afecciones más comunes entre los pacientes denominados con “COVID prolongado” incluían dolor, dificultades respiratorias, presión arterial alta, niveles altos de colesterol y fatiga. Las nuevas dolencias afectaron a pacientes de todas las edades, incluidos niños, e incluso incluyeron pacientes asintomáticos o que no experimentaron ningún síntoma. El estudio encontró que el 19% de los pacientes asintomáticos con COVID-19 presentaron síntomas de COVID prolongado, aumentando al 27% que tenían síntomas leves o moderados pero no fueron hospitalizados, y al 50% de los que fueron hospitalizados. Otras dolencias reveladas en el estudio incluyeron síntomas intestinales, trastornos cardíacos y problemas de salud mental como depresión y ansiedad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) designaron el martes a la variante Delta del coronavirus que causa COVID-19 como "una variante preocupante".



Los expertos en salud dicen que la variante Delta, que se detectó por primera vez en India, es mucho más contagiosa y puede causar síntomas más graves, como dolor de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, pérdida de audición y dolor en las articulaciones. La variante ahora se ha extendido a al menos 74 países, especialmente en Reino Unido, donde ha superado a la variante Alpha de cosecha propia. El CDC dice que la variante Delta representa casi el 10% de todos los casos nuevos en el Estados Unidos al 5 de junio, y los expertos están preocupados de que pueda provocar un aumento de nuevas infecciones debido a la disminución de la tasa de vacunaciones COVID-19. Un nuevo estudio publicado esta semana en la revista médica The Lancet dice que dos dosis de la vacuna COVID-19 desarrollada por Pfizer tienen una efectividad del 79% contra la variante Delta, en comparación con una efectividad del 60% después de ambas dosis de la vacuna AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud clasificó a Delta como una variante preocupante el mes pasado. A medida que Estados Unidos superó las 600,000 muertes relacionadas con COVID-19, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins, dos de sus estados más poblados, Nueva York y California, están celebrando hitos importantes en la larga lucha contra la pandemia. Los fuegos artificiales iluminaron los cielos sobre el icónico puerto de Nueva York el martes por la noche después de que el gobernador Andrew Cuomo eliminó casi todas las restricciones de COVID-19 en negocios y reuniones sociales, con el 70% de todos los adultos en todo el estado que recibieron al menos una dosis de un Vacuna para el COVID-19. El homólogo de Cuomo en California, Gavin Newsom, utilizó un llamativo evento con temática cinematográfica en el parque de atracciones Universal Studios en Hollywood para anunciar el fin oficial de la mayoría de las restricciones de coronavirus de su estado, incluidos los límites de las reuniones sociales en interiores y la eliminación de los requisitos de mascarilla.