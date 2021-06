Exdiputada Patty anuncia ampliación de denuncia contra Carlos Mesa para que no huya del país





17/06/2021 - 13:35:54

La exdiputada Lidia Patty anunció que presentará una ampliación a la denuncia contra Carlos Mesa, por el caso golpe de Estado, tras conocer que en su declaración informativa se acogió al silencio. “Después de esto que ha venido, yo voy a estar ampliando, estamos viendo cómo vamos a plantear nuestra (ampliación), primero va a ser contra Carlos Mesa, yo no lo voy a dejar que escape como (Arturo) Murillo, como ellos han hecho lavado de dinero, pero ahora que respondan a nuestra patria, nuestro pueblo”, adelantó en contacto con Bolivia Tv. Patty también solicitó a la Fiscalía volver a citar a declarar a Mesa ya que, según su criterio, persona que se acoge a su derecho al silencio debe ser nuevamente convocada. “Cuando uno se declara en silencio, tiene que venir a declarar nuevamente, ojalá que no sea una estrategia de Carlos Mesa, tal vez está alistando su maleta para escaparse, pero ya tienen que actuar fiscales, jueces para que venga de una vez a declarar nuevamente, ya tiene que citar mañana o pasado, no podemos dejar a este señor masacrador, a este señor que ha desestabilizado económicamente y políticamente nuestro país”, ratificó. En este contexto, la exlegisladora solicitó unidad al pueblo boliviano para no dejar sin sanción a todas las personas que tienen responsabilidad en las masacres de bolivianos durante el régimen de facto. “No podemos dejar a estos señores que ha matado en Senkata, Sacaba, Pedregal y en otros departamentos, hay desaparecidos, hay viudas, niños huérfanos llorando, eso no podemos permitir, hermanos”, enfatizó. ABI