Sigue la tendencia que inició Cristiano Ronaldo: Otras esterllas retiran botellas en las entrevistas





17/06/2021 - 12:36:44

En la previa del debut por la Eurocopa ante Hungría en Budapest, el astro portugués hizo una recomendación que se viralizó rápidamente y tuvo un impacto en el mercado bursátil: escondió botellas de Coca-Cola y levantó una de agua que tenía cerca. Más tarde fue el francés Paul Pogba el que sacó de la escena una botella de cerveza ya que el alcohol no coincide con sus prácticas religiosas (es musulmán). Y ahora las firmas siguen... Manuel Locatelli, figura de la Italia que goleó 3-0 a Suiza en la jornada de ayer, imitó a CR7 y movió del escritorio del micrófono las dos botellas de la gaseosa con fama mundial aunque no las sacó de las lentes de las cámaras. Antes, irrumpió con una botella de agua en la mano y la ubicó justo delante suyo de forma deliberada. La figura de la Azzurra, quien anotó un doblete, no hizo referencia alguna a su acción. Cristiano Ronaldo retira 2 Coca-Colas y las cambia por agua



El futbolista ha vuelto a dejar clara su opinión respecto a las bebidas carbonatadas y el impacto que estas tienen en la salud



MÁS DETALLES 👉 pic.twitter.com/VurBtft1Ef — RT en Español (@ActualidadRT) June 15, 2021 Quien tomó una postura completamente distinta fue el entrenador de la seleccion rusa Stanislav Cherchésov, quien no tuvo inconvenientes en destapar una botella y beber un sorbo antes de dialogar con los periodistas. “Nunca le digo que no a una bien fría”, dijo el DT cuando le consultaron si había visto lo que hizo Ronaldo. De hecho causó risas por la forma en la que abrió la tapa, con el pico de la otra botella que permaneció cerrada. El estratega ruso estaba de buen humor por la victoria por 1-0 ante Finlandia. Luego del episodio protagonizado por Cristiano Ronaldo, una de las estrellas de la competición, desde la UEFA lo minimizaron al emitir una declaración en la que afirmaron que “todos tienen derecho a sus preferencias de bebida” y que todos tienen diferentes “gustos y necesidades”. Según informaron medios europeos, el simple gesto de Cristiano -que tuvo mucha más trascendencia y repercusión que sus declaraciones en conferencia previa al partido de Portugal ante Hungría en el que convirtió dos goles- provocó una caída del 1,6% en el mercado bursátil para la compañía de bebidas. Cuando el lusitano salía de la sala de prensa del estadio Puskás Arena de Budapest, la firma Coca-Cola pasó de valer USD 242.000 millones a USD 238.000 millones, registrando una pérdida aproximada de 4.000 millones de dólares. ¿Qué sucederá con los números de la famosa empresa después de que Cherchésov tomara un trago antes de hablar? Probablemente por la menor exposición mediática que maneja con respecto a la de Cristiano, la aguja no se moverá demasiado. Aunque probablemente alguna dotación de la gaseosa como reconocimiento viajará para Moscú. Pogba imita a Ronaldo y retira una botella de uno de los patrocinadores de la Eurocopa https://t.co/o60EvaGr8Q pic.twitter.com/rHygUCvFvL — RT en Español (@ActualidadRT) June 16, 2021