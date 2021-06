Si tiene un iPhone o iPad antiguo debe actualizar su equipo para protegerlo





17/06/2021 - 11:58:16

Infobae.- Apple habilitó esta semana una importante actualización para dispositivos antiguos que proporciona un parche de seguridad para corregir vulnerabilidades de la versión anterior. Así, la compañía puso a disposición de sus usuarios iOS 12.5.4, que se puede descargar para iPhones y iPads. “Se recomienda instalar esta actualización a todos los usuarios, ya que proporciona actualizaciones importantes de seguridad”, señana la compañía en el sitio de soporte. La versión iOS 12.5.4, tal como especifica Apple, puede descargarse para iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 y iPod touch de 6.ª generación. Así, ésta sería la última actualización de iOS 12, puesto que el sistema operativo hoy atraviesa la versión iOS 14.6 y la semana la compañía de Cupertino presentó iOS 15 en su evento anual de desarrollo, WWDC. De todos modos, Apple ha estado brindando actualizaciones para dispositivos antiguos que cuentan con iOS 12 y continuó dando soporte. La versión iOS 12.5.4, actualización publicada el 14 de junio, soluciona tres vulnerabilidades de seguridad. Los expertos habrían detectado que algunas de las fallas ya habrían sido explotadas in the wild. Significa que varios usuarios han sido afectados. El parche de seguridad apunta a dos vulnerabilidades de WebKit (es un framework o interfaz usado principalmente por el navegador Safari) y un “certificado creado con fines malintencionados”. Esto, podría llevar a la ejecución de código arbitrario. Apple señala que estas dos vulnerabilidades de WebKit pueden haberse explotado activamente. En este sentido es recomendable que cualquier usuario que no haya podido actualizar su dispositivo a iOS 13 y 14, descargue esta actualización. Lo que viene En el marco de WWDC 21, el evento anual de desarrolladores de Apple, la compañía anunció la llegada de iOS 15, una importante actualización con nuevas funciones que mejorarán la experiencia del iPhone. Entre las novedades se destacan cambios para su servicio de videollamadas FaceTime y Focus, una nueva forma de mantener a los usuarios concentrados en sus tareas. Según la empresa, la actualización hará que las llamadas FaceTime sean “más naturales”. Este servicio tendrá soporte para Audio Espacial, es decir, mejora la calidad del sonido en el intento de derribar las barreras entre los presencial y virtual. Con inteligencia artificial, se bloqueará el sonido ambiente y sumará la vista Grid View (vista en cuadrícula, al mejor estilo Zoom), es decir, la vista mosaico. Además, el modo Retrato de la aplicación Cámara ahora está optimizado para videollamadas en FaceTime, en iOS15. Asimismo, FaceTime sumará la función SharePlay, que permite compartir elementos durante las videollamadas como música o permitir que dos usuarios vean el mismo vídeo a la vez y sigan visualizando al mismo tiempo su reacción con la app, o compartir el vídeo con Apple TV o servicios externos a través del lanzamiento de la API de SharePlay. En el camino del bienestar digital, la nueva versión del sistema operativo incorpora también nuevas funciones para ayudar que los usuarios estén concentrados a través de Focus. En este sentido, ha renovado el diseño de las notificaciones, con resúmenes generados a través de IA (inteligencia artificial) para que el usuario se ponga al día con las notificaciones importantes, que no procedan de otras personas, que se mantienen aparte. Esta semana Apple ha compartido un vídeo sobre privacidad en sus canales regionales de YouTube en Europa en el que su CEO, Tim Cook, ha destacado las nuevas herramientas de privacidad que aparecerán en los próximos sistemas operativos iOS 15 y iPad 15, además de dar paso a sus compañeros para explicar las referidas al Mail, el navegador Safari, el resto de apps y Siri.