Estudio británico demuestra que la variante Delta del COVID-19 se duplica cada 11 días





17/06/2021 - 10:31:48

Infobae.- Mientras los parlamentarios británicos escucharon de los expertos que la sociedad tendría que aprender a vivir con el coronavirus y que ajustar las vacunas para cada variante no sería posible a corto plazo, la velocidad de propagación de nuevos contagios en el Reino Unido se ha convertido en una preocupación mundial. Los casos de COVID-19 están “aumentando exponencialmente” en Inglaterra, y las últimas estimaciones sitúan el número de velocidad de reproducción del virus en R en 1,44. Con 9055 contaminaciones por COVID-19 en la jornada de ayer, los datos del estudio REACT-1, realizado por científicos del Imperial College de Londres, demostraron que el numero de casos se duplica cada 11 días, al menos del relevamiento realizado en Inglaterra. Según este trabajo, las infecciones aumentaron en un 50% entre el 3 de mayo y el 7 de junio coincidiendo con el aumento de la variante Delta, que se ha vuelto dominante en el Reino Unido desde que se detectó por primera vez en la India. La publicación de estas cifras llegan un día despues que uno de los mayores expertos del país, el profesor Andrew Pollard dijera ayer a los parlamentarios que la sociedad tendría convivir con COVID-19 en el futuro y que adaptar las vacunas para cada variante llevara su tiempo. Pollard, que estaba dando pruebas al comité de ciencia y tecnología, sostuvo que las nuevas variantes emergentes “sucederán”. De hecho, las autoridades públicas inglesas ya han confirmado que Delta ha superado a la variante Alpha (Kent) y ahora representa hasta el 90% de los casos de coronavirus Stephen Riley, profesor de dinámica de enfermedades infecciosas en Imperial y uno de los autores del estudio, puntualizó que el aumento exponencial en la prevalencia está siendo impulsado por infecciones entre personas más jóvenes. “REACT-1″ mostró que la prevalencia es más alta entre las personas de cinco a 12 años, así como entre los adultos más jóvenes de 18 a 24 años. Al comentar sobre los hallazgos a la prensa británica, Riley indico que “la clave para señalar aquí es que estamos en una parte muy diferente de la epidemia en el Reino Unido y es muy difícil predecir la duración de la fase exponencial”. Para el experto el otoño pasado y la primavera pasada, cuando se observo un crecimiento exponencial, la situacion fue mas alarmante porque había “muy poca inmunidad en la población”. “Pero ahora, debido al programa de vacunación, sabemos que hay mucha inmunidad en la población”, agrego el investigador. Sin embargo, el responsable del relevamiento también explico que “aunque hay mayor inmunidad, eso no evita un crecimiento exponencial, lo que se está registrando”. Las autoridades sanitarias esperan que la expansión del plan de vacunación “debería ayudar sustancialmente a reducir el crecimiento general de la epidemia”. De hecho, los jóvenes de 21 y 22 años se volvieron elegibles para la vacuna el miércoles y la expectativa de que los de entre 18 y 20 años lo hagan al final de la semana. Además se espera vacunar en las escuelas. Uno de los autores del estudio Paul Elliott, director del programa REACT y presidente de epidemiología y medicina de salud pública en Imperial, dijo: “Creo que podemos consolarnos bastante del hecho de que cuando miramos los detalles, parece que hay una protección muy, muy buena en las edades más avanzadas, donde prácticamente todo el mundo está doblemente vacunado. “Y en el grupo más joven de menos de 65 años, donde una proporción mucho menor ha sido vacunada o doblemente vacunada, la mayoría de las infecciones ocurren en el grupo no vacunado”. Por su parte, el profesor Riley destacó que “estos patrones son consistentes con dos dosis de vacuna que son altamente efectivas”.