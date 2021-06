Para no dejar de ver: El autogol más ridículo de las eliminatorias del Mundial de Catar





17/06/2021 - 08:53:54

RT.- El guardameta de la selección de Haití, Josué Duverger, fue autor de uno de los autogoles más ridículos de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Este martes Canadá derrotó a Haití (3-0) por las eliminatorias de la Concacaf. Apenas comenzado la segunda parte del encuentro, un defensa haitiano pasó el balón a Duverger, que aparentemente no representaba peligro, pero se le escapó entre las piernas. Ya al borde de la línea de gol, el guardameta intentó rechazar la pelota, pero accidentalmente la tocó con la punta del pie izquierdo y envió el esférico al fondo de su portería. GOAL 🇨🇦



Oh no. 😫



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd — OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021