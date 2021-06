Vacuna de alemana Curevac contra el coronavirus decepciona en los resultados preliminares





17/06/2021 - 08:28:51

DPA.- La vacuna anti-covid desarrollada por la farmacéutica alemana Curevac decepcionó en sus primeros resultados preliminares al mostrar una eficacia de tan solo el 47 por ciento, anunció la propia empresa. La difusión de los análisis, hecha de manera obligatoria por Curevac el miércoles por la noche, provocó que el valor bursátil de la empresa con sede en Tubinga se desplomara a primera hora de hoy, cayendo sus activos un 56 por ciento hasta los 34,75 euros (41,51 dólares). La candidata a vacuna de Curevac, denominada CVnCov, se encuentra desde diciembre en la fase final del estudio 2b/3, requerida para su aprobación final. Sin embargo, mientras numerosas vacunas de otros competidores ya han sido aprobadas, la CVnCov sigue recopilando datos. Tras los pobres resultados de los estudios preliminares, que según la empresa no cumplen con los requisitos estadísticos necesarios para su aprobación, no está claro si Curevac será capaz de lanzarla al mercado y, en caso afirmativo, cuándo podrá hacerlo. El director ejecutivo de CureVac, Franz-Werner Haas, dijo que la empresa había esperado resultados más sólidos en esta fase de análisis. Sin embargo, confió en que los resultados finales puedan ser más contundentes. "La eficacia final aún podría cambiar", declaró. El Gobierno alemán contaba en un principio con la llegada de 1,4 millones de dosis de Curevac a finales de junio así como con entregas de 9,4 millones a finales de septiembre y 28,9 millones en el último trimestre. En las previsiones actualizadas de junio, Curevac ya no aparece en absoluto para este año. El candidato a vacuna de Curevac -al igual que, por ejemplo, la vacuna de Biontech, que ya está aprobada en la Unión Europea desde hace tiempo- se basa en el llamado "ARN mensajero" y, por tanto, difiere de las vacunas vectoriales convencionales, como la de Astrazeneca.