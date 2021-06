Casi 5.000 niños contagiados, algunos están internados en UTI





17/06/2021 - 07:42:49

Pagina Siete.- Desde enero hasta la fecha, un poco menos de 5.000 menores de edad se contagiaron Covid-19 en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Según los especialistas, esta cifra se incrementará en los próximos días. Algunos niños luchan contra el virus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de acuerdo con los reportes médicos. En La Paz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó que desde el 1 de enero hasta ayer se contagiaron 1.191 menores de 14 años. Febrero y marzo fueron los meses que reportaron un número menor de contagios. Sin embargo, desde abril, la cifra comenzó a escalar. En mayo se enfermaron 339 niños, a razón de 11 por día. Mientras que en los primeros 15 días de este mes, el promedio diario es de 18 (ver infografía). En Santa Cruz, en lo que va del año, 2.551 menores de edad contrajeron la enfermedad, según datos del Sedes cruceño. Esta cifra causa alarma en los médicos, considerando que el año pasado, durante toda la gestión, esta región registró 4.508 casos. En Cochabamba, el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo, advirtió el incremento de casos en menores de edad. “En lo que va de este año tenemos 1.003 niños, se trata de pequeños que tienen entre cinco y 13 años. La condición de ellos -en casi el 95%- ha sido favorable. Es decir que su evolución no fue complicada. El 5% restante llegó a un hospital para recibir atención por una neumonía de la que salió adelante”, sostuvo. Pero en Cochabamba, tres menores perdieron la vida a causa del coronavirus. El último caso se registró el pasado viernes. Se trata de un menor de tres años, su cuadro de salud se complicó por una cardiopatía congénita. “La patología congénita ha primado sobre la infección por Covid-19. El 60% de los casos en niños ocurrieron por contagios intrafamiliares y el restante se ha infectado en mercados, plazas y en otros lugares”, precisó. Terapia intensiva Algunos niños no resisten la enfermedad y son ingresados a unidades de terapia intensiva como sucedió con dos menores en Potosí, según Huáscar Alarcón, jefe de la unidad de epidemiología del Sedes de esa región. “Dos menores ya están en terapia intensiva. Se trata de uno de 12 años y ayer (miércoles) de una niña (de 13) que nos reportaron (con un cuadro severo) en el Hospital Bracamonte. Ella fue transferida como paciente Covid positiva. Entonces tenemos dos niños y es complicada la situación porque requieren algunos cuidados pediátricos”, afirmó. El médico añadió que en la actualidad más personas menores de 30 años se internan en UTI y recomendó a la población mantener las medidas de bioseguridad. “Lo importante es la prevención para no llegar a una unidad de terapia intensiva o intermedia”, dijo. En El Alto, el Hospital del Norte, designado como centro Covid, atiende menores de edad con coronavirus. El subdirector del establecimiento de salud, Wilson Morochi, informó que una niña de 12 años está internada en terapia intensiva. “(Este caso es) algo que llama mucho la atención”, añadió. El médico recomendó, a todas las personas que salen a las calles, el uso de las medidas de bioseguridad para proteger a los miembros de la familia. “Da mucha tristeza tener a una niña de esa edad en una unidad de terapia intensiva y con esas características”, sostuvo. Las causas Alfredo Mendoza, director del Hospital del Niño de La Paz, confirmó que el número de casos de menores de edad contagiados por la enfermedad va en ascenso. “El 100 % de los pacientes internados (en este establecimiento paceño) tiene una patología respiratoria. Vale decir: el 90% tiene neumonía grave y el 10% restante tiene problemas pulmonares, no neumónicos. Ellos tienen una evolución favorable y afortunadamente no (ingresaron a) terapia intensiva”, explicó. Para el médico, el incremento de casos positivos en los menores de edad se debe al descuido. “Los padres bajamos la guardia en cuanto al cuidado de las medidas de control y salimos con mayor frecuencia a las calles con los niños. Debemos tomar conciencia que la tercera ola está golpeando muy fuerte a La Paz”, dijo. Guillermo Cuentas, exministro de Salud, consideró que el incremento de casos se debe a que la nueva cepa es más agresiva que la anterior. “Se trata de una variante que ataca a personas que no necesariamente tengan enfermedades de base o que sólo sean adultas mayores. Además, los menores de 14 años son los que circulan con menos medidas de bioseguridad. Imagina pedirle a un niño que esté siempre con barbijo”, dijo. Según Cuentas, el incremento de casos en menores de edad es “una consecuencia mundial”, tal como sucedió con los menores de 20 años de edad. “Algo que no sucedía con las anteriores variantes”, sostuvo. ¿Cómo identificar la Covid? El médico Alfredo Mendoza dijo que no existe una diferencia “desde el punto de vista clínico” entre un niño con Covid-19 o con un simple resfrío. “Todo niño con síntomas respiratorios debe ser sometido a una prueba para descartar si es o no Covid, porque cualquier infección respiratoria, sobre todo del tracto superior, registra síntomas típicos, como dolor de garganta, cefaleas, rinorrea (secreción nasal) y tos”, dijo. Carlos Guachalla, especialista e inmunólogo, indicó que el diagnóstico de Covid o un resfrío es similar, pero se diferencia en intensidades. “La única forma (de identificar la Covid) es que tenga una fiebre intensa y continua, mialgias fuertes que no justifiquen un resfrío. Cuando un niño se resfría continúa jugando, caminando y no es tan deteriorado como ocurriría con la Covid. Pero un niño que tenga esos malestares (fuertes) debe ir a un pediatra”, dijo. Proponen la ampliación por dos semanas de vacaciones de invierno El jefe del servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, Nils Cazón, pidió a los padres actualizar los calendarios de vacunas que se retrasaron por la pandemia; además, solicitó la ampliación por dos meses de las vacaciones de invierno. “Es importante que los niños reciban (la vacuna contra la influenza) porque, lamentablemente, en muchos lugares de nuestro país no hay los análisis necesarios para diferenciar esta enfermedad de la Covid-19”, sostuvo. Cazón explicó que los menores pueden ser vacunados contra la influenza a partir de los seis meses en cualquier centro de salud y de forma gratuita. Recomendó modificar el calendario escolar de tal forma que en la época de invierno, la vacación sea más larga y dure dos meses. La reanudación de las labores sería en agosto. “De esta forma tendríamos un período de descanso de fin de año de dos semanas. Esta ampliación se debe hacer para evitar contagios”, añadió. Carlos Guachalla, inmunólogo, advirtió que un receso disminuye la exposición del coronavirus. “Sería bueno ampliar la vacación porque los jóvenes y niños no son vacunados. Entonces convendría este tipo de receso. Anteriormente, se decía que (a los niños) no les pasaba nada. Ahora se complicaron y algunos son severos. Es conveniente la ampliación de las vacaciones de invierno”, aseguró el médico.