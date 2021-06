Vacunación solo llega al 20% de personas mayores de 40 años





17/06/2021 - 07:36:40

Opinión.- El proceso de vacunación anticovid para mayores de 40 años llegó solo al 20% de la población de este grupo etario y el ausentismo marcó por segundo día consecutivo el reinicio de la inmunización, ayer, en todos los puntos masivos habilitados en Cochabamba. La información fue compartida por el jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, quien lamentó que la población no acuda a los puntos masivos ni a los centros de salud para ser vacunados. “No hemos vacunado ni el 25% de la población mayor de 40 años, por lo tanto existen personas que pueden ser vacunadas pero no están asistiendo a los puestos”, manifestó. ELIGEN MARCAS Mamani apuntó que incluso hay personas que “se dan el lujo de escoger el tipo de vacuna que van a recibir”, y apuntó que “la mejor vacuna es la que está disponible, todas tienen similar efectividad en la prevención de formas graves del COVID”. Indicó que al menos el 80% de la población cumple sus jornadas laborales dentro de rubros informales, por lo que tienen mayor oportunidad de acudir a los puntos de vacunación. “Presentan el argumento de que se encuentran en sus áreas de trabajo, pero considerando que más del 80% de la población se dedica a la parte informal y ellos pueden acudir, pero no lo están haciendo”, dijo. Asimismo, reiteró que en meses pasados el Ministerio de Trabajo emitió un instructivo que autoriza los permisos para que los trabajadores de las empresas acudan a recibir las dosis de vacunas anticovid, bajo la flexibilidad laboral correspondiente. En un sondeo realizado por OPINIÓN, con transeúntes que circulaban en la plaza 14 de Septiembre este miércoles, se pudo evidenciar que 6 de cada 10 personas prefieren las vacunas cuyo margen de tiempo sea menor para la aplicación de la segunda dosis y descartan recibir la Sputnik V, y que 5 de cada 10 no acude a los puntos de vacunación los primeros días de inoculación por temor o “flojera” de realizar las largas filas. ÁREA RURAL Por otro lado, la secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, indicó que el trabajo dirigencial informativo fue una de las piezas clave en el área rural y municipios alejados para el avance regular del proceso de vacunación.