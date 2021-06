El Gobierno rechaza que la CNC compre medio millón de vacunas





17/06/2021 - 07:32:28

Pagina Siete.- El Gobierno rechazó la propuesta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) para importar vacunas porque afirma que tiene garantizada la distribución equitativa y gratuita de las dosis para la población. El sector empresarial aclara que las 500 mil dosis que se pretendía adquirir estarían destinadas a inmunizar a 250 mil trabajadores y que no serían para comercializar. Los representantes afirmaron que insistirán con la solicitud. “No es pertinente la autorización para que el sector privado realice la importación de las vacunas contra la Covid-19”, se lee en una carta de respuesta que el ministro de Salud, Jeyson Auza, envió a Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). La misiva - documento al que tuvo acceso Página Siete- era una respuesta a la solicitud que presentó el sector empresarial para importar las dosis. La misiva indica además que los decretos supremos 4432 del 26 de diciembre de 2020 y 4438 del 30 de diciembre “aseguran al nivel central del Estado un proceso de compra y distribución de vacunas gratuitas y (de forma) homogénea para la población en todo el territorio nacional cumpliendo además con los estándares de seguridad correspondientes”. La carta fue entregada ayer al sector empresarial y la respuesta generó mucha preocupación. “Lamentamos esa posición del Gobierno nacional”, dijo a Página Siete el gerente general de la CNC, Gustavo Jáuregui. El representante del sector lamentó la determinación del Gobierno porque el país vive en la actualidad un momento muy complicado. “Cuando hay crisis sanitaria y económica, lo que espera toda la población es que exista un trabajo conjunto y una articulación entre los diferentes sectores: público y privado a todo nivel de administración del Estado para trabajar de forma conjunta y coadyuvar en soluciones”, dijo. Jáuregui indicó que la CNC tiene empresas asociadas que están relacionadas a la importación de fármacos y muchas de ellas estaban interesadas y habían tomado contacto en su oportunidad con algunos laboratorios que producen las vacunas en el mundo. “(Los laboratorios) dieron la posibilidad y la factibilidad de importar, pero como para ello se requiere el permiso especial del Gobierno, lo que nos pidieron las empresas es que (podamos intermediar) con el Gobierno para lograr la habilitación y la posibilidad de que esas empresas importen vacunas”, sostuvo. Las dosis -que se solicitaron importar al país- eran para los trabajadores y “a costo de las empresas”. “Ya que en ningún momento se pensó comercializar las vacunas, sólo se buscaba coadyuvar en la inmunización”, aseguró el representante de la CNC. Según Jáuregui, se buscaba importar 500 mil dosis para beneficiar a 250 mil trabajadores. “La idea también era que al inmunizar a los trabajadores, se estaba garantizando que asistan a sus fuentes laborales de forma más segura”, sostuvo. “La idea era coadyuvar al Gobierno nacional y ahora a los subnacionales en la importación, la logística de distribución y la inmunización”, sostuvo. El representante del sector lamentó la respuesta del Gobierno. Consideró que la propuesta de la CNC sería de gran ayuda, en especial luego de conocer -según los medios- que el Plan Ampliado de Inmunización (PAI) contra la Covid concluirá en diciembre. La proyección del Gobierno central era que hasta septiembre se inocularía a los más de 7,2 millones de personas vacunables -es decir mayores de 18 años- en el país. Sin embargo, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, indicó en Unitel que hasta el momento, en el país se hizo la inmunización al 21,5% con la primera dosis y que por eso la aplicación total a la población podría concluir en el mes de diciembre. “Si son siete millones de personas y estamos a un ritmo de vacunación de 50.000 por día, se tendría la inmunidad de rebaño en este año”, sostuvo Blanco. Jáuregui indicó que con el plan del sector se buscaba agilizar también ese cronograma. “Por eso, no entendemos el sentido de no querer la colaboración de los diferentes sectores, en este caso del empresarial”, dijo. El representante del sector empresarial indicó que continuarán insistiendo para por lo menos sentarse a dialogar y generar medidas que sean de impacto y efectivas para lograr la reactivación económica tan ansiada por las familias bolivianas.