El MAS anuncia dos recursos de inconstitucionalidad contra la sucesión de Jeanine Añez





17/06/2021 - 07:26:06

Erbol.- La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores presentará en los próximos días dos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de la sucesión de la expresidenta Jeanine Añez, informó el senador Luis Adolfo Flores. “Presentaremos estos dos recursos de inconstitucionalidad para que el TCP pueda interpretar el artículo 41 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que a la letra dice que son atribuciones de la Segunda Vicepresidenta o Segundo Vicepresidente, a) Reemplazar a la Presidenta o Presidente y a la Primera Vicepresidenta o Primer Vicepresidente, cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento”, afirmó. Según dijo, la Ley 1270 promulgada en enero de 2020, denominada; Excepcional de Prórroga de Mandato, no es una prueba del denominado fraude electoral ni de la legalidad de la sucesión de Añez que, por ello, el TCP debe interpretar. Flores consideró que tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, se debía convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa de ambas Cámaras y elegir un nuevo presidente del Senado, sin embargo, no se les permitió el ingreso a la plaza a los legisladores del MAS. “Condicionaron a los asambleístas para que se incluya la palabra constitucional, ha presionado (Jeanine) Añez y (Carlos) Mesa, caso contrario quitaban la personería jurídica al MAS; entonces, el MAS no debía participar”, sostuvo. En ese marco, dijo que la oposición nunca quiso que se realice la sesión ni tampoco se quiso debatir.