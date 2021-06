Adriana Salvatierra: Nunca acepté la presidencia de Jeanine Añez





16/06/2021 - 14:35:08

La expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, afirmó este miércoles que nunca aceptó la presidencia de Jeanine Añez y desmintió de esa manera el informe presentado por la Iglesia Católica sobre los hechos de 2019. Salvatierra fustigó el informe de la Iglesia Católica donde mencionan durante las reuniones extralegislativas en la Universidad Católica de Bolivia (UCB) y negó que en algún momento hubiera aceptado que Jeanine Añez haya asumido a Presidencia de Bolivia. “Ella asumió en una sesión sin quórum y por tanto ilegal, impidiendo el ingreso de los parlamentarios y reprimiéndonos con violencia policial. Claramente la sucesión constitucional no era su interés”, escribió mediante su cuenta en Twitter en referencia al documento difundido ayer. Según el documento, el 12 de noviembre de 2019, tanto Rivero como Salvatierra, no quisieron aceptar la primera magistratura de la nación. Según la exdiputada, los representantes de la oposición y la Iglesia Católica, ya tenían definido que la entonces senadora Jeanine Añez deba asumir la Presidencia, publica Erbol.- Además, señala que Añez, en función a los reglamentos internos y en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, “se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidenta del Senado”, lo que permitía que pueda asumir la Presidencia de Bolivia. Para el oficialismo, el reglamento de debates de de la Cámara de Senadores solo permite que la Presidencia la asuma la fuerza política mayoritaria, en este caso al MAS, y no así la fuerza minoritaria de Unidad Demócrata (UD) a la que pertenecía Añez, en ese entonces. Al igual que lo hizo Rivero, Salvatierra niega la versión del clero. “Es cierto que ellos (la Iglesia) participaron en los hechos de noviembre (de 2019), intentaron establecerse como mediadores, pero había una serie de acontecimientos, incluso previos, que dan cuenta que esto fue un golpe de Estado”, complementó esta mañana en entrevista con radio éxito.