28.000 km por hora: Una increíble imagen muestra lo rápido que se mueve la Estación Espacial





16/06/2021 - 13:56:51

RT.- Thomas Pesquet, astronauta francés de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), compartió en Twitter una fotografía con la que se propuso mostrar lo rápido que se mueve la Estación Espacial Internacional (EEI) mientras orbita la Tierra, al contrario de lo que muchos podrían pensar. Pesquet, quien también es un gran fotógrafo, mantuvo abierto el obturador de su cámara durante 30 segundos. Esa exposición dio como resultado una imagen nocturna de la Tierra que da cuenta de la rauda velocidad de desplazamiento, y donde líneas luminosas representan la trayectoria de las luces de una ciudad. Durante el lapso de esa captura, la EEI recorrió 235 kilómetros, detalla. Según explica el cosmonauta, es difícil hacerse a la idea de que la EEI se mueve a 28.000 kilómetros por hora (unos 7,6 kilómetros por segundo), y más todavía reflejar semejante cifra en una instantánea. "Estamos tan arriba que parece que no nos movemos tan rápido", escribió. La EEI se encuentra a unos 400 km de la superficie de la Tierra y completa en torno a ella una órbita cada 90 minutos. Eso significa que la circunda unas 16 veces en 24 horas. No obstante, y a pesar de su asombrosa velocidad, los astronautas que la habitan no perciben a ese respecto nada extraordinario o inusual mientras viven y trabajan allí.