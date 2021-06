Moscú aplica la vacunación obligatoria para profesionales y el sector servicios





16/06/2021 - 13:31:54

RT.- Moscú ha introducido la vacunación obligatoria para varios profesionales, incluidos los del sector servicios, reza un decreto emitido este miércoles por Elena Andreeva, inspectora jefa de Sanidad de la capital rusa. Según el documento, deben vacunarse los trabajadores del ámbito del comercio, hostelería, transporte, sanidad, educación y cultura, así como los empleados de salones de belleza y gimnasios, y los funcionarios, entre otros. "En última instancia, depende de cada uno vacunarse o no. Protégete o esperar que estés bien. Aparte de los esfuerzos posteriores de los médicos para curarte", afirmó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, en su blog. "Es una cuestión personal siempre que estés en casa o en la casa de campo. Pero cuando sales a la calle y entras en contacto con otras personas, te conviertes involuntariamente o no en cómplice del proceso epidemiológico. Un eslabón en la cadena de propagación de un peligroso virus", agregó. "Además, si trabajan en una organización que atiende a un número indefinido de personas, en una epidemia, definitivamente ya no es solo asunto suyo, independientemente del equipo de protección personal que utilicen", subrayó Sobianin, detallando que hasta el 1 de julio, se establecerá un sistema de información necesario para supervisar el proceso de vacunación. "Para evitar la muerte de miles de personas" El alcalde señaló que la situación de la pandemia sigue evolucionando en la ciudad de "forma dramática": "Hay más de 12.000 personas hospitalizadas con distintos grados de gravedad. En cuanto a la morbilidad, ya estamos en el nivel de los picos del año pasado". Recordó que los ciudadanos tienen acceso a "una de las mejores y más fiables vacunas", pero admitió que actualmente están vacunados solo 1,8 millones de moscovitas, de unos 12 millones. "Debemos hacer todo lo posible para llevar a cabo una vacunación masiva lo antes posible para detener la terrible enfermedad. Para evitar la muerte de miles de personas", concluyó. Siguiendo los pasos de la capital, las autoridades de la región de Moscú también anunciaron la vacunación obligatoria para varios profesionales. Este miércoles, en Moscú se han registrado 5.782 nuevos contagios, que constituyen casi la mitad del total de los 13.397 casos detectados a nivel nacional. Desde el inicio de la pandemia, en la capital de Rusia se han reportado 1.253.894 casos de coronavirus, 1.102.979 recuperaciones y 21.125 muertes.