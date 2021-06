Carlos Mesa confirma que asistirá a la Fiscalía para declarar sobre los hechos de 2019





16/06/2021 - 13:20:45

El excandidato presidencial de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, confirmó este miércoles que asistirá el jueves por la mañana al Ministerio Público para declarar sobre los hechos de 2019. “Por supuesto, mañana, estaré brindando mi declaración al fiscal que me convocó a la Fiscalía a las 08.15”, aseveró en conferencia de prensa. El Ministerio Público citó a Mesa para que dé a conocer su versión sobre su participación en los hechos de 2019. “No voy a hacer funcional a una acusación vergonzosa, a uno de los hechos más grotescos de la democracia contemporánea. No le voy a seguir la tramoya a Morales, al señor (Luis) Arce, al señor (Iván) Lima y a quienes están armando este acto”, dijo Mesa en conferencia de prensa. El exmandatario criticó a la Fiscalía por tomar una declaración basada en un libro. Señaló que es una “aberración jurídica” que el Ministerio Público tome como evidencia dichos de Añez basados en un libro sobre hechos en los cuales ella no estaba presente. “¿Cómo puede un fiscal que tenga un mínimo de rubor en la cara, un mínimo de vergüenza, aceptar que quién está siendo interrogado lea un libro que puede decir cualquier?, manifestó. “No voy a dar explicaciones porque no creo que deba dar explicaciones quien ha hecho lo correcto, porque creo que este juicio es una patraña una tramoya en virtud de los intereses específicos de un hombre enfermo de poder llamado Evo Morales”, afirmó Mesa. Cuestionó también que la Fiscalía otorgue más credibilidad a un artículo contenido en un libro que a que a dos leyes: la 1266 que anuló las elecciones de 2019 tildadas de fraudulentas y la ley 1270, aprobada también por el MAS, y que reconoce como constitucional el mandato de Jeanine Añez. Denunció que Evo Morales se “inventó un golpe de Estado inexistente” para “blanquear el fraude” y debido a una “obsesión enfermiza por volver a la presidencia a cualquier costo”. “Morales ha decidido, para completar su plan, destruirme y destruir a la principal fuerza de la oposición democrática en el país representada por Comunidad Ciudadana. Quien huyó de Bolivia después de renunciar a la presidencia, quien organizó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y generar caos y enfrentamientos civil entre compatriotas, quién instruyó a sus militantes que bloquearan y desabasteciera nuestras principales ciudades, habla hoy con total desvergüenza de golpe y de golpistas”, afirmó. Dijo que Morales, el gobierno y el MAS pretenden que agache la cabeza y que dé explicaciones, pero no lo hará, porque volvería a realizar sus actos cien veces ya que considera que fueron en defensa de la paz y la democracia. Respecto a las reuniones de 2019, Mesa señaló que la Memoria de la Iglesia Católica dice la verdad de lo acontecido. Dicho documento señala que Adriana Salvatierra se negó a asumir la presidencia y que el MAS estuvo de acuerdo con que Jeanine Añez asuma, pero no se presentó a la sesión respectiva.