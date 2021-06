Senasag decomisa carne bovina argentina que no cumplía la norma sanitaria





16/06/2021 - 12:35:18

ABI.- El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) decomisó 816 kilogramos de carne bovina Argentina ingresada al país de manera ilegal, mediante un operativo realizado con la Policía Caminera de la localidad de Totacoa del municipio de Yotala, en Chuquisaca. “Se realizó la intercepción de una camioneta color negro que llevaba carne bovina y pretendía ser comercializada en los centros de abasto del municipio de Sucre, verificando que no contaba con la documentación correspondiente, procediéndose al decomiso para su posterior incineración, como lo establece la normativa vigente”, informó el jefe departamental del Senasag en Chuquisaca, Cliver Revollo. Añadió que, mediante el operativo, también se interceptó a los buses provenientes de las regiones de Potosí, Tarija, Villazón, por lo que se procedió a la inspección y decomiso de productos que no contaban con registro sanitario. Se logró decomisar 1.547,889 litros de bebidas (alcohólicas, energizantes, jugos y aceites) y 436.595 kilogramos de productos alimenticios como cocoa, leche en polvo, avena, duraznos al jugo, mortadela, mermelada, picadillo, galletas, yerba mate de procedencia argentina, detalló. “El ingreso ilegal de productos pone en riesgo la inocuidad de los alimentos y la salud de la población. Como institución competente en este tipo de control, se aplicará lo determinado en la normativa sanitaria vigente”, manifestó Revollo. Acotó que, en los próximos días, se procederá a la destrucción de todos estos productos con la presencia del Ministerio Público, para garantizar la inocuidad de todos los alimentos destinados para el consumo de la población y para precautelar el patrimonio sanitario del Estado.