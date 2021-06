Fiscalía activará los mecanismos procesales si Carlos Mesa no asiste a prestar su declaración





16/06/2021 - 12:32:21

ABI.- El secretario general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edwin Quispe, señaló este miércoles que se activarán los mecanismos procesales en caso de que el excandidato presidencial y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no asista a prestar su declaración informativa este jueves, en La Paz, por el caso golpe de Estado. “Vamos a tener que activar los diferentes mecanismos que el Código de Procedimiento Penal y la propia normativa penal nos asiste para poder compulsar su declaración informativa. Ahora, es bien cierto que también está en su derecho de que se pueda acoger al silencio, sin embargo, entendemos que, así como (con) la señora (Jeanine) Áñez, al país le interesa actuar y conocer los hechos con relación a este tema que vamos investigando”, mencionó. De la misma forma, instó al exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada a actuar de forma responsable ante el país, luego de que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, mencionara en su declaración ampliatoria que tuvo una participación activa en los hechos previos a la consolidación del golpe de Estado del 2019. “Sería irresponsable de que esta persona, primero no asista, porque nosotros contamos con los mecanismos procesales para poder compulsarlo para que esté presente para prestar su declaración informativa, pero también sería irresponsable por parte de este señor no dar información a la población”, manifestó. Sobre la posibilidad de una aprehensión a Mesa, en caso de no asistir a prestar su declaración, la autoridad de la Fiscalía mencionó que este es el mecanismo que asiste la norma. “Es precisamente ese el mecanismo que nos asiste la normativa para poder traerlo a que preste su declaración informativa, además, su condición aún no es de investigado, su condición es de testigo y, como cualquier testigo, tendría que dar su versión de los hechos respecto a su participación en este proceso de transición”, ratificó. De la misma forma, se refirió a la convocatoria a las otras 32 personas aludidas por Áñez en su declaración ampliatoria del 7 de junio. “Serán convocadas para que puedan decirnos su grado de participación y el hecho de cómo han intervenido en esta situación. No pueden ellos argumentar de que se les está persiguiendo políticamente o que existe alguna condición para que ellos puedan ser amedrentados en su libertad o en alguno de sus derechos”, precisó. Mesa, según notificación del Ministerio Público, deberá prestar su declaración este jueves a las 8.30 en instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz.