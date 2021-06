Presente en 74 países: La variante delta del Covid podría convertirse en dominante en el mundo





16/06/2021 - 10:05:30

BBC Mundo.- La variante delta del coronavirus, identificada por primera vez en India, ha sido detectada en 74 países, continúa propagándose y podría convertirse en dominante en el mundo. En Reino Unido ya se estableció como la variante dominante y ahora representa el 90% de los casos de covid en este país. Y, según algunos expertos, podría convertirse pronto en la variante dominante en todo el mundo. Hasta ahora se han confirmado brotes en China, Estados Unidos, África, Escandinavia y países de la costa del Pacífico. En Estados Unidos, el doctor Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), dijo que es probable que la variante delta se convierta en la principal fuente de nuevas infecciones en ese país, y esto, dijo el experto, podría llevar a nuevos brotes en otoño. "Actualmente, en Estados Unidos, (la variante) suma casi 10% de las infecciones. Y se está duplicando cada dos semanas", le dijo Gottlieb al programa "Face The Nation". "Esto no significa que vamos a ver un drástico aumento de infecciones, significa que (esta variante) va a dominar. Y creo que el riesgo realmente será que esto podría provocar una nueva epidemia en el otoño", indicó. Propagación La variante delta, también conocida como B.1.6172, se ha destacado por su capacidad para replicarse más rápidamente que otras. En Reino Unido, el epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, le dijo a la prensa la semana pasada que la variante es casi un 60% más transmisible que la variante alfa (B.1.1.7), que fue detectada por primera vez en Inglaterra. Los expertos subrayan, sin embargo, que las vacunas aprobadas contra covid-19 que se están utilizando en Estados Unidos, Europa y otros países parecen ser efectivas para contener la propagación de la variante delta. Una de las principales razones por las que esta variante se ha propagado rápidamente por todo el mundo es su capacidad para burlar los controles fronterizos y las medidas de cuarentena. Incluso en Australia, que se ha destacado por sus estrictos controles fronterizos, ya se han detectado casos de la variante delta en Melbourne. Otra razón de la propagación es el relajamiento de las restricciones y la "fatiga" del distanciamiento social que muchas personas están experimentando alrededor del mundo. Además, señalan los expertos, la variante delta está presentando síntomas distintos que fácilmente pueden confundirse con un resfriado común. Cuáles son los síntomas En Reino Unido los síntomas más comúnmente reportados vinculados con la variante delta son: dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal El profesor Tim Spector, epidemiólogo del King's College de Londres y que dirige el llamado Estudio de Síntomas Zoe Covid, explica que las personas más jóvenes que contraen la variante delta pueden sentirse "más como si tuvieran un resfriado fuerte". Pero aunque no se sientan muy enfermos, pueden ser contagiosos y poner en riesgo a otras personas, alerta. Según el experto, los síntomas clásicos de covid, que incluyen tos, fiebre y pérdida de olfato o gusto, ahora son menos comunes, según los datos que su equipo ha estado recibiendo de miles de personas que están registrando sus síntomas en una app. "Desde principios de mayo, hemos estado observando los principales síntomas de los usuarios de la aplicación, y no son los mismos que antes", explica el experto. La fiebre sigue siendo bastante común, pero la pérdida del olfato ya no aparece entre los diez síntomas principales, agrega. Este cambio, dice, parece estar vinculado al aumento de la variante delta. "Quédate en casa y hazte la prueba" "Esta variante parece funcionar de manera ligeramente diferente", explica el epidemiólogo. "La gente puede pensar que acaba de tener algún tipo de resfriado estacional y sigue yendo a fiestas y puede contagiar a otras personas". "Creemos que esto está alimentando gran parte del problema". El consejo de los expertos es que los síntomas más importantes de covid son: tos continua una temperatura elevada pérdida o cambio en el olfato o el gusto Las autoridades señalan que cualquier persona que tenga uno de estos síntomas se haga una prueba de covid. "Creo que el mensaje aquí es que si eres joven y tienes cualquier síntoma leve, aunque pueda parecer un mal resfriado o una sensación rara… quédate en casa y hazte una prueba", señala el profesor Spector.