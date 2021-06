Nutricionista: Las gaseosas son dañinas para la salud en especial para personas sedentarias





16/06/2021 - 09:50:24

Consumir gaseosas no es parte de una dieta saludable y no se recomienda de ninguna manera, menos aún en personas sedentarias y con malas prácticas de alimentación. Así lo manifestó el secretario científico del Colegio de Nutricionistas de Lima, Perú, Olger Román Vílchez, al ser consultado por el gesto que tuvo el jugador portugués de fútbol Cristiano Ronaldo de apartar de su mesa dos botellas de gaseosa y preferir más bien agua mineral. “Es un exceso beber una botella de gaseosa todos los días, sobre todo para quienes tienen hábitos de alimentación inadecuados, son sedentarios y no practican ejercicios”, dijo el experto a la Agencia Andina. Sin embargo, precisó, para aquellas personas con alimentación balanceada e importante actividad física (como correr 10 kilómetros diarios) beber gaseosa no les causará gran daño y pueden darse “un gustito” una vez a la semana, porque el deporte “quema" el azúcar. Una botella de gaseosa de aproximadamente 300 mililitros (tamaño personal) contiene 60 gramos de carbohidratos, es decir, 12 cucharaditas de azúcar. El azúcar es un tipo de carbohidrato. Román advirtió que las altas dosis de azúcar que contienen las gaseosas incrementan la grasa corporal y el sobrepeso, fomentan la obesidad e incentivan cualquier otra enfermedad metabólica, como la hipertensión, y el aumento de colesterol y triglicéridos. Otros daños a la salud



De la misma manera, el ácido fosfórico presente en las gaseosas afecta el sistema óseo, altera la estructura de los huesos y los descalcifica si se consume en exceso. También daña el esmalte de los dientes y, por el azúcar, provoca caries. Otros problemas de salud que genera el consumo de gaseosa son la falta de sueño y la fatiga mental debido a la presencia de un alcaloide conocido como cafeína, el cual estimula el sistema nervioso. “Si se consume gaseosa en la noche, como está ocurriendo actualmente, la persona no duerme bien porque el efecto de este alcaloide dura seis horas. Entonces, se le quita el sueño”, refirió el vocero del Colegio de Nutricionistas de Lima. Por último, mencionó que los colorantes, como la tartracina, usados en las gaseosas, causan alergias; mientras que el sodio, otro químico empleado como insumo, provoca hipertensión.