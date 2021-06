Susana Rivero desmiente a la Iglesia Católica sobre ofrecimiento de la Presidencia en 2019





16/06/2021 - 08:14:52

Erbol.- Tras conocer el informe de la Iglesia Católica, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero descartó que en las negociaciones extralegislativas de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB) haya rechazado los ofrecimientos de asumir la Presidencia. “Jamás estuve en los planes (para asumir la Presidencia de Bolivia), aunque no renuncié. Por eso su apuro de ejecutar el plan b) y su empeño en incumplir todo lo mandado en la Constitución. Lo demás es cuento irrelevante vaya a saber Dios con que propósito (sic)”, se lee una publicación en Twitter de la exlegisladora. Según un informe difundido este martes, la Iglesia Católica defendió su rol durante la crisis de noviembre de 2019 como un facilitador de diálogo y afirmó que la entonces presidenta del Senado, Andriana Salvatierra, y Rivero se negaron a asumir la Presidencia de Bolivia. “En reunión del 12 a la que me llamaron a incorporarme JAMÁS se me consultó nada, menos se habló de mí. Tratamos procedimientos. La prueba de su plan b) está en redactor de la sesión 200 Cámara de Diputados, en él Giovana Jordan (PDC) lo cuenta”, aseguró Rivero en otro tuit. Presionado por protestas impulsadas por un movimiento cívico, motín policial y la “sugerencia” de renuncia de las Fuerzas Armadas, el expresidente Evo Morales dimitió al cargo el 10 de mayo.