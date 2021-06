Citan a Mesa por caso golpe, CC cierra filas y el MAS aplaude





16/06/2021 - 08:12:14

Pagina Siete.- Un día después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, solicitara citar a declarar a Carlos Mesa por el caso “golpe”, el Ministerio Público emitió la citación en contra del líder de Comunidad Ciudadana (CC). Al respecto, esa fuerza cerró filas y se declaró en emergencia. El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, expresaron su solidaridad con Mesa, mientras que el partido azul aplaudió a la Fiscalía.



“La comisión de fiscales que investiga el caso tiene como próxima actuación la convocatoria al señor Carlos Mesa Gisbert para que preste su declaración informativa en calidad de testigo (...). La señora Jeanine Añez ha presentado su declaración dentro del caso, el mismo nos ha revelado varios elementos que nos permiten abrir el panorama en cuanto a los posibles cómplices, partícipes y coautores”, informó el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe. Asimismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que se brindarán todas las garantías a Mesa para que preste su declaración y afirmó que el Gobierno no tiene la intención de pedir su detención preventiva. “Invitamos al señor Mesa y le damos todas garantías para que su testimonio sea amplio, como el que ha dado la expresidenta (Jeanine) Añez. Tiene que explicarle al país lo que ha sucedido y este acto no tiene ninguna finalidad de detenerlo preventivamente, ni de generar una situación en contra de su libertad”, manifestó. Según la citación del Ministerio Público, difundida por ANF, Mesa debe prestar su declaración mañana a las 8:15. La jefa de la bancada de CC en el Senado, Andrea Barrientos, comunicó que la alianza naranja se declaró en estado de emergencia y expresó que repudian la manipulación de la justicia, que actúa “en un caso montado”. “Manifestar nuestro pleno repudio a la manipulación del Órgano Judicial que realiza el Movimiento Al Socialismo al citar a Carlos Mesa a declarar sobre un caso totalmente montado e inexistente (...). Estamos en estado de emergencia”, señaló. En la misma línea, el diputado de CC Jairo Guiteras señaló que no sorprende el accionar de la justicia, que en su opinión se dedica a la persecución de opositores, e indicó que la citación a Mesa es el inicio para tratar de acallar a la oposición. “Lo que hay que dejarle muy claro al país y al Movimiento Al Socialismo es que no le tenemos miedo a la intimidación. No nos van a hacer escapar, vamos a estar en el país, vamos a dar la cara y vamos a responder a las acusaciones políticas, porque en este país la justicia en manos del MAS hace mucho que ha muerto (...). Están iniciando la persecución política, van a tratar de callar a Carlos, de callarnos a los diputados de oposición ”, expresó el legislador. Por otro lado, el expresidente Tuto Quiroga expresó su solidaridad a Mesa en un mensaje en Twitter. “Mi respaldo total al demócrata y amigo Carlos Mesa, víctima directa del fraude de Oct-2019. El fraude y fuga llevaron a nuevas elecciones y nuevo TSE, con apoyo del MAS y reconocimiento de TCP, como señala la Iglesia y lo saben Josep Borrell (UE) y gobierno de Pedro Sánchez”, expresó. Asimismo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló: “Tenemos una posición principista: ningún boliviano debe ser procesado ni encarcelado por algo que no existió. No hubo golpe, fue fraude. Nuestro respaldo a Carlos D. Mesa Gisbert y a todos los bolivianos víctimas de la guillotina judicial del MAS”. Mientras que legisladores del MAS aplaudieron el accionar de Fiscalía y señalaron a Mesa como uno de los autores del supuesto “golpe de Estado”. “Creo que la instancia del Ministerio Público está en su deber, está en su derecho, de convocar, de citar en este caso al señor Mesa, que tiene mucho que informar, expresar y declarar ante el pueblo boliviano, sobre quién organizó y quién decidió no respetar la Constitución y poner como presidenta a quien no le correspondía. Creo que esto es saludable y aplaudible, estoy seguro que se tiene que realizar muchas otras citaciones más”, dijo el senador del MAS Leonardo Loza a RKC. Por su parte, el diputado del MAS Juanito Angulo manifestó: “Uno de los actores principales del golpe fue Carlos Mesa, conforme a la declaración de la señora Añez, y en este contexto hay suficientes argumentos, suficientes elementos de convicción (...). Esperemos que Carlos Mesa no se victimice más y responda a la justicia y, por supuesto, responda pueblo boliviano de lo que ha cometido los hechos nefastos”.