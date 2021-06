Santa Cruz: Hay más de 2.500 niños infectados con covid y se registra récord de muertes





16/06/2021 - 07:52:54

El Deber.- Santa Cruz reportó ayer la mayor cantidad de decesos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. En pleno pico de la tercera ola se registró 57 muertes por Covid-19. Cifra similar se marcó en el reporte del 29 de agosto del 2020, aunque en esa ocasión fue un acumulado de varios días. Mientras que este año, el día con más luto, previo a la jornada de ayer, era el 1 de este mes, con 54 decesos. El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Alberto Hurtado remarcó que la elevada cifra de muertes refleja que el departamento aún enfrenta el peor momento del repunte de contagios. “Es una cifra (los 57 muertos) dura de digerir y muy preocupante, porque muchos opinólogos, nos hablan de que estamos en desescalada y que se acabó la epidemia. Con esta gran cantidad de fallecidos no podemos decir eso”, remarcó. Del total de decesos de ayer, el 80% vivía en la capital cruceña. Por otra parte, el 42% pertenecía al grupo mayor de 60 años. Con la cifra, el departamento suma 6.485 decesos desde el inicio de la pandemia a la fecha. Hurtado agregó que hay 171 personas que luchan por su vida en terapia intensiva. Mientras sigue el incremento de casos, en este año se concentran más del 60% del total de toda la pandemia. Entre los afectados no solo se reportan jóvenes o adultos. La pandemia de coronavirus también está golpeando a los niños y adolescentes, pero especialmente a los infantes porque se han presentado casos de una rara complicación asociada al SARS-CoV-2, conocida médicamente como Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico. Según los datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en lo que va del año, Santa Cruz ha registrado 2.551 contagios de Covid-19 en menores de 15 años, mientras que el año pasado hubo 4.508 casos. Sin embargo, este año lo que despertó la preocupación de autoridades y médicos es el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, que hasta la fecha tiene unos 30 afectados. Los casos se comenzaron a reportar en enero, durante el golpe de la segunda oleada, y también está caracterizando a esta tercera oleada. El director del hospital Mario Ortiz, Herland Lastra, informó que el ingreso de niños con Covid-19 a ese centro hospitalario no ha variado con relación a la primera oleada, aunque este lunes solo dos de las seis camas que cuentan con respiradores estaban ocupadas, pero agregó que esto es dinámico. El director del hospital de niños señaló que siguen llegando niños con síntomas respiratorios y prueba de ello es que ayer 16 de los 17 espacios de la sala para estos casos estaban ocupados. El procedimiento indica que quienes dan positivo pasan a las salas de Covid-19. Basándose en los datos estadísticos, Lastra informó que en lo que va de toda la pandemia ese hospital ha atendido más de 1.300 casos de chicos con coronavirus y 34 de ellos no lograron superar los daños que provoca el virus, por lo que terminaron falleciendo. Pero hay un dato más, este año se han atendido varios casos de menores de edad con falla multisistémica asociada al Covid-19. “Hay algunos pacientes que han presentado este síndrome, esa es la complicación que más se presenta en niños y que preocupa más”, afirmó el director del hospital. El infectólogo pediatra y presidente del Comité de Infectología de la Sociedad Cruceña, Carlos Paz, afirmó que este comité ha “visto” unos 30 casos de niños con este síndrome, pero cree que existe una subnotificación de casos porque las cifras oficiales solo registran un caso en todo el país. Sin embargo, los datos del hospital de niños muestran que solo en abril hubo cuatro muertes por esta causa. Se trata del síndrome que provoca que se inflamen diferentes órganos del cuerpo, con la posibilidad de fallas multisistémicas. Preocupa porque los síntomas aparecen a las cuatro o seis semanas de que el niño superó la fase aguda de la enfermedad y se da a consecuencia de una respuesta ‘equivocada’ del organismo, pues el sistema inmunológico en lugar de generar anticuerpos comienza a atacar el propio organismo con una tormenta de citoquinas, afectando varios sistema del cuerpo, explica Paz. Los síntomas que deben alertar en estos casos son los problemas gastrointestinales, dolor abdominal, fiebre elevada y manchas en la piel, que son similares a los de la enfermedad de kawasaki. El infectólogo Paz añade que afortunadamente existe tratamiento para esta complicación, que es a base de inmunoglobulina y debe administrarse antes del décimo día para que surta efecto. Agrega que hay tres razones para que se registren muertes de niños por este síndrome: los afectados no reciben una medicación oportuna, no llegan oportunamente a los servicios de salud o son mal diagnosticados. 1.003 casos en Cochabamba A las autoridades del Sedes de Cochabamba también les preocupa la infección de Covid-19 en menores de edad, porque en lo que va del año este departamento ya registró 1.003 casos de coronavirus en niños, entre 5 y 13 años. El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que el 95% tuvo una evolución favorable y el 5% llegó a necesitar internación hospitalaria. “En lo que va de este año tenemos 1.003 niños, se trata de niños, entre cinco y 13 años. La condición de ellos, en casi el 95 por ciento, ha sido favorable, es decir, que su evolución no fue complicada. El 5l% llegó a un hospital para ser atendido por una neumonía de la que salió adelante”, indicó Castillo en su último reporte. El responsable de Epidemiología del Sedes de Cochabamba indicó que la mayoría de los contagios se dieron dentro del entorno familiar, por lo que pidió a las familias no descuidar las medidas de bioseguridad sobre todo al momento de llegar a casa. Sobre los contratos Sobre el asunto de los contratos para los servicios de Covid-19 en el hospital de niños, el director de este nosocomio dijo que ya está casi resuelto, toda vez que 23 profesionales ya recibieron sus sueldos y a los otros 23 ya se les empezó a pagar esta semana; ahora falta que se les renueven los contratos, pero existe el compromiso para que esto se haga, agregó el director.



Los trillizos que nacieron en Chuquisaca. La madre tiene Covid-19 Por otro lado, un alumbramiento trajo esperanza en medio de la pandemia en Chuquisaca. Una mujer (38) con Covid-19 dio a luz a trillizos sin mayores complicaciones. Hasta ahora los bebés no han presentado síntomas de la enfermedad, toda vez se cumplieron con todos protocolos de bioseguridad. El alumbramiento se pudo realizar con los recaudos respectivos, reportó la Red Erbol. El nacimiento de los trillizos se realizó por cesárea en el Hospital Gineco Obstétrico de Sucre. El director del nosocomio, Jorge Meneses, informó que la madre es oriunda de la comunidad de Tarabuquillo del municipio de Tomina, a unos 160 kilómetros de la capital. Dijo que la mujer ya llegó de su comunidad hace un mes y requería atención especializada debido a su condición. El médico Meneses manifestó que la mujer necesita ayuda económica, puesto que se trata de su octavo embarazo y tiene diez hijos. Piden ampliar la vacunación El Sedes cruceño solicitó al Ministerio de Salud la reducción del rango de beneficiarios de la vacunación para ampliar la inmunización a mayores de 30 años esta semana. El pedido se hizo debido a la disminución de la demanda en los centros de vacunación habilitados. Por su parte, los Sedes de Beni y Potosí, además de las autoridades regionales de El Alto, decidieron ampliar el rango de vacunación en estas regiones, también ante la disminución de la demanda en el rango de edad habilitado. La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, pidió a las autoridades departamentales respetar el instructivo emitido por el Gobierno nacional para la vacunación contra el coronavirus. Bajó la demanda de dosis Víctor Hugo Áñez, director del centro del DM-10, uno de los centros habilitados para la vacunación contra el Covid-19, indicó que en el caso de la segunda dosis tuvieron dificultades con un centenar de personas, por lo que para convocarlos inicialmente pidieron apoyo a la junta vecinal y finalmente tuvieron que llamar telefónicamente a unas 50 personas para que asistan a completar el esquema de inmunización. “Pedimos consciencia a los vecinos que recibieron la primera dosis en nuestro centro para asistir cuando le corresponde a buscar la segunda dosis. Les pedimos a los que aún no vinieron, que asistan”, insistió. En este centro desde el pasado jueves se pasó de aplicar un promedio de 300 a 100 dosis. Protestas del personal Hoy se cumple el tercer día de protesta del personal que trabaja en el domo del Instituto Oncológico. Denuncian que les adeudan hasta cuatro meses de sueldo y que aún esperan la firma del nuevo contrato, ya que el anterior venció el 9 de mayo. Similar situación se replica en los hospitales de atención Covid-19, el San Juan de Dios y el Japonés. Este lunes solo a un grupo de profesionales se les canceló el sueldo, al resto aún les adeudan hasta cuatro meses y todos siguen sin nuevos contratos. En apoyo a estos profesionales y para pedir estabilidad laboral, el personal del San Juan de Dios acatará un paro desde hoy hasta el viernes. Los últimos días disminuyó la demanda de la vacuna contra el coronavirus en Santa Cruz. Piden a la población asistir a los puntos habilitados