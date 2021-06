Tres regiones vacunan a mayores de 18 años, otras esperan dosis





16/06/2021 - 07:48:40

Pagina Siete.- Pando, dos municipios de Beni y algunos centros de Potosí ya vacunan a personas mayores de 18 años. Según las autoridades locales, las otras regiones buscan ampliar la medida, pero no pueden por la falta de dosis y porque esperan la autorización del Ministerio de Salud. “En el departamento ya hemos iniciado la vacunación a toda la población que tiene más de 18 años”, dijo a Página Siete el jefe de gabinete del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Pando, René Alvarado. Según la autoridad local, en este departamento se tomó la decisión de inmunizar a los mayores de 18 años porque la región es fronteriza con Brasil, país donde la variante P1 ocasionó la infección y deceso de miles de personas. “Inocular a la población vacunable era como una barrera ante lo que se venía, por eso logramos parar el brote de la pandemia en el departamento”, añadió. Alvarado dijo que pese a inmunizar a toda la población sin restricción de edades, “la inoculación ha disminuido”. Incluso pusieron en marcha las visitas casa por casa de las brigadas. “Los que no están vacunados, reciben la dosis inmediatamente”, agregó. Para asumir esa decisión, el Sedes pandido consultó con el Ministerio de Salud que definió el Plan Nacional de Inmunización de acuerdo con edades. En abril, el Gobierno informó que durante ese mes se inmunizaría todas las personas mayores de 60 años y con enfermedades de base; en mayo, los de 50 a 59 años; en junio, los de 40 a 49; en julio, los de 30 a 39; en agosto, los de 18 a 29 y en septiembre, los rezagados. Según el director del Sedes, Juan Carlos Sakamoto, en los municipios de Riberalta y Guayará tampoco se cumplió con el cronograma del Plan de Inmunización, porque la población estaba en riesgo alto por la variante P1 de la Covid-19. Además, ambas poblaciones están en la frontera con Brasil. Por esa razón -según Sakamoto- se instruyó la vacunación de todos. “Aún así, los jóvenes no han ido a vacunarse, por eso hasta hubo campañas e incentivos, como la entrega de hamburguesas con papas”, sostuvo. La autoridad local destacó que en el resto del departamento se instruyó ahora la vacunación de todas las personas mayores de 30 años. “Actualmente no hay gente de 40 años para la inmunización”, sostuvo. Sakamoto indicó que evidentemente “al inicio de las campañas de vacunación existe una gran demanda de gente que busca la vacuna, pero luego va reduciendo”. “Ahora no se puede esperar la llegada de más gente, cuando los de 30 están buscando inmunizarse”, destacó. Hace unos días, el director del Sedes Potosí, Eloy Tirado, aseguró que en siete puntos masivos adelantaron la inmunización porque las personas mayores no acudían a los puntos. “Ahora en algunos puntos se vacuna bajo cronograma y en los otros adelantamos con autorización del Ministerio de Salud”, dijo. En otros departamentos, como Chuquisaca y Santa Cruz, buscan adelantar la inmunización para los mayores de 30. En la actualidad sólo pueden inocular a los que tienen 40 en adelante. “Sería bueno que vacunemos a los de 30, incluso a los mayores de 18 años, pero para eso debemos contar con vacunas y no tenemos. Se debe tener también la autorización del Ministerio de Salud”, dijo el jefe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de Chuquisaca, Franklin Morales. El secretario de salud y desarrollo humano de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Pacheco, dijo que se solicitó al Gobierno central la autorización para inocular a los mayores de 30 años. “Estamos pidiendo a través del Sedes al nivel central que nos pueda autorizar a mayores de 30 años, ya que ayer (el lunes) hemos tenido poca afluencia de la gente mayor de 40 años. Tenemos vacunas Sputnik V”, indicó. Pacheco aseguró que si el Gobierno acepta la solicitud, esta semana se comenzará a vacunar a la población de este rango de edad. “Necesitamos que se abra la inmunización para 30 años ya que se cuenta con 27.000 primera dosis”, sostuvo. En Cochabamba, el jefe de epidemiología del Sedes, Yercín Mamani, dijo que el departamento está cumpliendo con la inmunización a mayores de 40 años, a los del Magisterio y del sector del transporte. En La Paz, la responsable del PAI del Sedes, Peggy Ibáñez, dijo que sería bueno ampliar la inmunización a los mayores de 30, pero tampoco cuenta con una gran cantidad de dosis. Aseguró que las dosis que llegaron de Sputnik se distribuyen a todos puntos. “Esperemos que nos alcance por lo menos cuatro días”, aseguró.