Salvatierra no quiso asumir: Iglesia presenta con preocupación la memoria del proceso de pacificación en Bolivia 2019-2020





15/06/2021 - 17:37:42

Este martes, 15 de junio la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, ha dado a conocer un “Informe – Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020. “Nuestro compromiso es con el pueblo boliviano, con la paz y con la construcción de un mejor país para todos en fraternidad”, afirma el comunicado de la CEB, que también fue entregado al Santo Padre el Papa Francisco. Los Obispos de Bolivia preocupados ante las diversas informaciones que han circulado en el país referentes a los hechos que tuvieron lugar en Bolivia, desde el 20 de octubre del año 2019 hasta el 20 de enero de 2020, hemos elaborado un informe-memoria puesto que estamos convencidos de la necesidad de que se conozca la verdad, y a partir de ahí se reconstruya la unidad nacional. El presente informe-memoria se elabora desde la mirada de la Iglesia Católica como facilitadora del proceso de diálogo. En él se presenta el relato de los eventos en los que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) participó desde su labor pastoral en la búsqueda de la verdad, la paz y la justicia. Creemos que el pueblo boliviano merece conocer el proceso a través del cual se hizo todo lo posible para lograr salir de la grave crisis política y social del 2019. Nuestro compromiso es con el pueblo boliviano, con la paz y con la construcción de un mejor país para todos en fraternidad. Por ello, le hacemos llegar el informe-memoria para que quede constancia del actuar de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en ese momento histórico del país. El presente informe-memoria se ha entregado para su conocimiento al Santo Padre el Papa Francisco, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a la Nunciatura Apostólica en Bolivia, al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), a las diferentes Conferencias Episcopales de Latinoamérica y el Caribe, y al Ministerio Público. Salvatierra no quiso asumir la Presidencia y que el MAS aceptó que Áñez lo hiciera El Deber.- La recopilación cronológica realizada por la Iglesia Católica sobre su papel en medio del conflicto social que vivió Bolivia también rememora que el jefe del MAS estaba enterado de todo lo que sucedía manteniendo contacto con la expresidenta del Senado. Además, se indica que los exministros del líder cocalero negociaron la pacificación del país a cambio de salvoconductos. La información, que fue derivada al Vaticano, otras instancias internacionales y la Fiscalía General del Estado, confirma que se optó para que Jeanine Áñez, hoy detenida preventivamente, asuma el poder como vía de sucesión constitucional, dejando en poder del ‘instrumento político’ las directivas de ambas cámaras en el Legislativo. "Por lo manifestado, la Conferencia Episcopal Boliviana, a solicitud de los actores en conflicto, ha cumplido el rol de facilitadora del diálogo, junto con la Unión Europea y la Embajada de España al principio y las Naciones Unidas después, en el conflicto de 2019. En este proceso, los facilitadores, se limitaron a convocar a los actores a dialogar, constituyéndose en interlocutores que viabilizaron el acercamiento de las partes", precisa el documento al que accedió EL DEBER La Iglesia también resalta que, en los espacios de diálogo, los actores plantearon propuestas para pacificar al país y las discutieron. "Recalcamos que en estos espacios no se tomaron decisiones, ni se levantaron actas, solo se llegó a acuerdos verbales, porque la finalidad era el acercamiento y la concertación, por el bien común", enfatiza el documento. En sus páginas 12 y 13 el documento relata los hechos registrados el 12 de noviembre, cuando Morales ya estaba asilado en México y existía un vacío de poder. Ahí se explica que desde el MAS sugirieron que el nuevo mandatario sea elegido de entre los asambleístas o que el entonces senador Víctor Hugo Zamora asumiera esas funciones, aunque esos aspectos fueron considerados “inconstitucionales” y no lograron aceptación. Luego surgieron dos nuevas alternativas, que Salvatierra o la diputada Susana Rivero asumieran la jefatura del Estado o que existiera una sesión de la Asamblea para que Áñez llegara al poder, dando lugar a la “sucesión constitucional ipsu facto” para evitar el vacío del poder. Después, el escrito revela que hubo una reunión “a puerta cerrada” solicitada por Salvatierra, en la que también participaron la diputada del MAS, Óscar Ortiz (de Demócratas) y el fallecido monseñor Eugenio Scarpellini, como garante del diálogo. Lo que conversaron no se dio a conocer y tampoco se encuentra registrado en la memoria de la CEB. “Tras dicha reunión, se reinició la reunión general y las representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Plurinacional, esa tarde, en la cual reconocerían a Jeanine Áñez, presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia Presidente del Estado”, explica el documento en su parte más relevante. La memoria especifica que Salvatierra y Rivero no quisieron asumir la Presidencia alegando que “sus vidas corrían peligro” y que, posteriormente, en los “acuerdos que permitan la pacificación del país”, el MAS condicionó la desmovilización a “garantías y seguridad para exautoridades del gobierno del MAS, salvoconductos para salir del país y la posibilidad de regreso a Bolivia del expresidente Evo Morales”. El documento, de 25 páginas, recopila todas las gestiones realizadas por la Iglesia Católica, desde los primeros acercamientos, el 7 de noviembre de 2019, con el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Y en su parte conclusiva, rechaza “toda acusación relativa a conspiración, propiciación, encubrimiento u otra forma de actuación que se relacione con un supuesto golpe de Estado”.