Sucre: Hospitales adaptan terapias intermedias por colapso de UTIs





15/06/2021 - 09:13:19

Correo del Sur.- Ante el colapso de los hospitales y la desesperación de los pacientes por una cama en terapia intensiva, los nosocomios de Sucre empezaron a apostar por internar a los pacientes graves en terapia intermedia, mientras los familiares erogan grandes sumas de dinero y se encomiendan al supremo creador para encontrar un equipo de respiración artificial, que en esta etapa de la tercera ola, es casi imposible. El servicio de salud pública de Sucre está colapsado desde hace un mes, según el testimonio de los directores de tres hospitales consultados. Las cifras negras de fallecidos por coronavirus, debido a la falta de atentación en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) covid-19 lo confirman. Las denuncias y las dramáticas escenas en alrededores de los centros asistenciales son constantes, por lo que las camas de terapia intermedia se constituyen en la última opción para intentar paliar la asfixia sanitaria. HOSPITAL SANTA BÁRBARA Como viene ocurriendo en las últimas semanas, la UTI de este hospital de tercer nivel se encuentra saturada; incluso, algunos pacientes positivos a la enfermedad son atendidos en un sector improvisado del área de Urgencias de ese nosocomio, donde se habilitaron camas de terapia intermedia. “Urgencias se ha convertido en una preterapia. Estamos prácticamente con 11 pacientes (positivos para covid), sin tomar en cuenta a los politraumatizados que han llegado el fin de semana”, explicó el director del Santa Bárbara, José Villarroel. “En este momento, para oxígeno interno tenemos dos camitas”, acotó el profesional. Con relación a las UTIS, Villarroel sostuvo que la capacidad del área covid está repleta y que una cama no está funcionando porque el respirador se averió y se encuentra en reparación. Pero los pacientes críticos continúan llegando al centro hospitalario demandando una máquina de respiración artificial. “El fin de semana se ha reportado tres casos de pacientes que estaban buscando terapia intensiva, pero está repleto”, complementó. LA CNS El centro centinela de la Caja Nacional de Salud no escapa de esta realidad. A la fecha se ocupan las 14 camas de terapia intensiva que habilitaron para sus asegurados y se prescindirá de una cama 15 que había sido habilitada, debido a la falta de personal para su funcionamiento. “El colapso de terapia intensiva a nivel Sucre, Chuquisaca y Bolivia ya se ha dado hace un mes. La Caja Nacional ofertó 14 unidades de terapia intensiva, pero en este momento tenemos 15 pacientes, uno demás está en una sala que habíamos habilitado, pero que lastimosamente se va a cerrar debido a que no contamos con especialistas de medicina interna de terapia intensiva; entonces se van a ofertar las 14 que siempre estaban”, detalló en Correo del Sur Radio FM 90.1, el jefe médico de la regional, Fernando Calvo. Frente a este difícil cuadro sanitario de covid, la aseguradora habilitó 57 camas en medicina interna de las que a la fecha, 36 se encuentran ocupadas. Además se puso en funcionamiento una nueva área de terapia intermedia con cascos de alto flujo de oxígeno, para evitar que los pacientes requieran un equipo de UTI. A la fecha se cuenta con tres de estos equipos y se implementará cinco más, según refirió Calvo. SAN PEDRO CLAVER La sala de terapia intensiva del hospital San Pedro Claver de Lajastambo, que cuenta con seis camas, también colapsó. Hasta ayer solo cuatro unidades de terapia intermedia estaban disponibles. “Este fin de semana hemos seguido colapsados, pero gracias a Dios en internación hemos atendido y no hemos rechazado a ningún paciente covid positivo que necesitaba mayor requerimiento de oxígeno”, aseguró Elena Lescano, directora de este nosocomio. El fin de semana, hasta el hospital de segundo nivel, llegaron cuatro personas que requerían UTIs, de los cuales dos lograron su cometido y dos se encuentran en espera. "Realmente con las terapias seguimos colapsando en todo Sucre, no hay camas de terapia disponibles y hay pacientes que acá en internación que están con flujos altos de oxígeno. Ahora mismo tengo 16 que están ocupadas y cuatro vacías y en emergencias tengo 2 pacientes y tres camas que están desocupadas”, sentenció Lescano.