Cochabamba supera los mil casos de Covid-19 en niños en lo que va del año





15/06/2021 - 09:09:39

Los Tiempos.- Cochabamba superó los mil casos de Covid-19 en niños en lo que va del año y reportó el deceso de tres con patología de base y que lidiaban con secuelas del virus, según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes). “En lo que va de este año tenemos 1.003 niños, se trata de menores de cinco años hasta 13 años. La condición de ellos, en casi el 95 por ciento, ha sido favorable, es decir, que su evolución no fue complicada. El 5 por ciento llegó a un hospital para ser atendido por una neumonía de la que salió adelante”, indicó ayer el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Rubén Castillo. Reiteró que los infantes que perdieron la vida a causa de la Covid-19 son tres y subrayó que el último caso fue el que se notificó el pasado viernes. Una menor de tres años falleció por una cardiopatía congénita. “La patología congénita ha primado sobre la infección por Covid-19. El 60 por ciento de los casos en niños fueron contagios intrafamiliares y el restante se ha infectado en mercados, plazas y en otros lugares”, detalló. Castillo comentó que en algunos casos no se pudo identificar cómo se contagiaron, motivo por el que exhortó a los padres de familia que están con coronavirus a reforzar las medidas de autocuidado en sus hogares. La cantidad de casos que se registra hasta la fecha esta gestión casi triplica en comparación a la reportada en 2020, cuando la cifra fue solo de 460, de acuerdo a antecedentes periodísticos. Informó que en la actualidad seis menores con coronavirus están internados en el hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, de los cuales dos están en estado crítico, pero no a consecuencia directa del Covid-19, sino por una asociación o coinfección posterior a esta enfermedad. Sobre este tema, el pediatra del nosocomio, Raúl Copana, señaló que el personal de salud atendió alrededor de 255 consultas por sospecha o confirmación de Covid-19 en niños, de estos 55 fueron internados. “De los 55 internados, 20 dieron positivo a las pruebas de PCR y los otros 30 se manejaron como casos sospechosos. Teníamos seis niños internados, hemos dado de alta ya a uno, de dos su estado está en reserva, han ingresado con cuadros de neumonía”, enfatizó. El especialista recomendó a los progenitores acudir a un centro de salud si detectan algún síntoma sospechoso de Covid-19 en sus hijos para confirmar o descartar con una prueba la infección. “Si algún integrante de la familia dio positivo se tiene que cumplir con las medidas de bioseguridad de forma estricta y con el aislamiento”, aseguró. Pese a los informes epidemiológicos, el ministro de Salud, Jeyson Auza, descartó la posibilidad de inmunizar a este grupo poblacional con el argumento de que no hay estudios que avalen dar luz verde a este proceso. Retorno a clases debe ser en agosto El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, señaló que recomendó al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) suspender las clases presenciales y semipresenciales para romper la cadena de contagios familiares, debido a que se identificó que los niños son fuentes de trasmisión del virus. “Los niños son un vector de trasmisión, no se debería retornar a las clases presenciales hasta agosto por lo menos. Se tiene que hacer una análisis epidemiológico porque si bien los niños que se contagian no presentan complicaciones, son una fuente para propagar el virus. Por eso, es importante cumplir las medidas de bioseguridad”, finalizó.