Elon Musk venderá su última casa para vivir en alquiler





15/06/2021 - 08:56:37

RT.- El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció este lunes que va a deshacerse de su última casa en propiedad, situada en el área de San Francisco (California, EE.UU.). "Decidí vender la última casa que me queda. Solo tiene que ir a una gran familia que vivirá allí. Es un lugar especial", afirmó el multimillonario en un hilo en Twitter. Según contó el magnate, él y su familia no residen en esa mansión, que suele "alquilarse para eventos". El pasado miércoles, Musk reveló que vive desde diciembre en una casa alquilada, estimada en 50.000 dólares, en Boca Chica (Texas), donde se encuentra un sitio de lanzamiento de SpaceX y la compañía está construyendo la futura ciudad de Starbase. Según el diario New York Daily News, la última propiedad de Musk se ubica en el exclusivo barrio de Hillsborough de San Francisco y se vende por 37,5 millones de dólares. La compañía inmobiliaria Gullixson indica que se trata de una mansión construida cerca de 1912 por el conde francés Christian de Guigné, con un edificio de alrededor de 1.540 metros cuadrados y un terreno de más de 19 hectáreas. Fue comprada por Musk en 2017 por 23,4 millones de dólares. La decisión de poner a la venta esta mansión es consistente con declaraciones previas del magnate sudafricano. En mayo del 2020, tuiteó que planeaba deshacerse de "casi todas sus posesiones físicas" y que no poseería "ningún hogar". A lo largo de 2020, vendió seis casas en Los Ángeles, además de otra en San Francisco en 2019. El valor conjunto de todas ellas es de 114 millones de dólares, según el portal Tech Gate.