Evo dice que Añez es la mejor fiscal en las investigaciones del caso golpe





15/06/2021 - 07:09:13

Erbol.- El expresidente Evo Morales afirmó este lunes que Jeanine Añez es “la mejor fiscal” en las investigaciones del caso denominado “golpe de Estado”. Morales se pronunció después de que Añez prestó declaraciones ante la Fiscalía y relató cómo había sido llamada para asumir la Presidencia en 2019. Como parte de su comparecencia, la exmandataria señaló –basada en un libro- que Carlos Mesa había objetado que Adriana Salvatierra asuma la Presidencia, porque las protestas de entonces continuarían. “La mejor investigadora, la mejor fiscal, el mejor informante sobre el golpe de Estado se llama Jeanine Añez”, dijo Morales en conferencia de prensa. El exmandatario señaló que ahora los involucrados en el caso “son golpistas confesos”, que están en manos de la justicia boliviana. Morales manifestó que, no le corresponde señalar a quiénes se debe convocar en este caso, pero recalcó que: “la señora Añez, presidenta del gobierno de facto es la mejor fiscal”. Añez en su declaración justificó que haya asumido la Presidencia del Senado y la Presidencia del Estado, debido a que era Vicepresidenta Segunda de la Cámara Alta y ya habían renunciado públicamente tanto la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, como el Vicepresidente Primero, Rubén Medinaceli. En ese entonces, Morales también renunció al cargo de Presidente el 10 de noviembre de 2019. Al respecto, el exmandatario explicó que había dejado el cargo para cuidar su vida y de otras personas, debido a que ya no contaba con seguridad de la Policía amotinada y de las Fuerzas Armadas que habían pedido su renuncia. Dijo que de no haber renunciado y de resistir, posiblemente habría existido miles de fallecidos en enfrentamientos. “Eso no es escaparse, es cuidar la vida no solamente de Evo, sino también de los compañeros. Como que igual ha habido enfrentamiento, los muertos no son bajo responsabilidad de Evo”, afirmó el expresidente. Polémica sobre su hija Morales también se refirió al caso de su hija, Evaliz, que aparece como vacunada contra la COVID-19, a pesar de que tiene 26 años de edad y no está en el rango etario beneficiado. Dijo que, según la informaron, se está vacunando a todo el personal que “tiene contacto permanente en la gestión pública”, sin distinción de edad. Su hija es funcionaria de la Procuraduría. Afirmó que el tema tiene que revisarse por conducto correspondiente. Morales señaló que algunos medios magnificarán este tema, pero llamó a que se debería informar desde la institución respectiva como también el Ministerio de Salud.