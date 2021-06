FMI: Informalidad e instituciones débiles limitan la eficacia de las cuarentenas





15/06/2021 - 06:44:14

Los Tiempos.- El FMI dijo el lunes que la pandemia de Covid-19 ha dejado varias lecciones en Latinoamérica, que sigue registrando altas cifras de muertes diarias a pesar de restricciones a la movilidad tempranas y rigurosas para frenar la propagación del virus. Economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) dijeron que los altos porcentajes de trabajo en el sector informal y los bajos niveles de capacidad institucional, "dos características sintomáticas en América Latina", pueden explicar esta situación. "Cuanto mayor es el nivel de informalidad, menor es el impacto de los confinamientos en la tasa de crecimiento de nuevos fallecimientos", señalaron Bas Bakker y Carlos Goncalves en una publicación de blog. "Los confinamientos generaron mejores resultados en países con mediciones más altas de eficacia de gobierno, posiblemente porque ésta es un barómetro de la calidad del sistema de salud", añadieron. Otro factor para medir la eficacia de los cierres de actividad es el momento en que se deciden, apuntaron al divulgar un estudio del FMI sobre el alto costo en vidas y medios de vida que ha significado la pandemia para Latinoamérica. "Decretar un confinamiento demasiado tarde puede causar un fuerte aumento de la tasa de fallecimientos, pero decretarlo muy temprano puede no ser sostenible", advirtieron. Asimismo, "aumentar la movilidad ayuda a la economía, pero si se hace con demasiada rapidez puede conducir a segundas oleadas". Según los expertos del FMI, el nivel "seguro" de rigurosidad en los confinamientos depende del porcentaje de la población que siga siendo susceptible al virus. Así, cuanto mayor sea la proporción de la población vacunada, más se puede reducir el rigor de las medidas. "Los países con mayor riesgo de una explosión de nuevas muertes no son aquellos donde el número total de muertos ya es muy alto, sino aquellos donde el número total de muertos sigue siendo bajo y pocos han sido vacunados", señala el estudio. A la hora de imponer o aliviar restricciones, también se debe tener en cuenta la estación del año, según el informe. "Un alto nivel de movilidad durante los meses de verano puede ser coherente con un bajo nivel de infecciones. Pero mantener el mismo nivel de movilidad cuando se acerca el invierno puede conducir a un fuerte aumento de las infecciones", indicó. El FMI destacó que Latinoamérica evitó las explosiones de la segunda ola de la pandemia que sufrieron Estados Unidos y Europa a fines de 2020 y principios de 2021 porque la movilidad no había aumentado tanto, la proporción de la población aún susceptible era menor y porque era verano en el hemisferio sur. "Pero con el invierno (austral) acercándose y nuevas variantes más virulentas, estamos viendo nuevas olas en muchos países (latinoamericanos). Una vacunación mucho más rápida será clave para detener la pandemia", subrayó el estudio. Al finalizar el texto, los economistas señalan tres "lecciones aprendidas": El momento en que se toman las medidas es clave. Decretar un confinamiento demasiado tarde puede causar un fuerte aumento de la tasa de fallecimientos, pero decretarlo muy temprano puede no ser sostenible y hacer que difícilmente se logre frenar la pandemia (con la notable excepción de las islas pequeñas).



Los altos niveles de informalidad y la débil capacidad institucional limitan la eficacia de los confinamientos.



Una rápida campaña de vacunación es un factor decisivo. Los países más expuestos al riesgo de un súbito aumento son aquellos donde una proporción muy alta de la población sigue siendo susceptible. En Uruguay, por ejemplo, las víctimas fatales diarias subieron de 63 en diciembre de 2020 a 4.700 en junio de 2021, y su tasa de fallecimiento es hoy la más alta del mundo en relación con el tamaño de la población. A principios de junio de 2021, la tasa de personas con la vacunación completa en los cinco países más poblados (Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú) osciló entre 4% (Perú) y 11% (Brasil), frente a 41% en Estados Unidos. En vista de que muchos países de la región tienen dificultades para adquirir o comprar dosis de vacunación, el acceso a la vacuna sigue siendo una gran prioridad.