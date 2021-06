Vacunación se extenderá hasta 2022 y epidemiólogos confirman una cuarta ola





El Deber.- El plan inicial de vacunación contra el coronavirus que se tenía previsto completar hasta septiembre será ampliado hasta inicios de 2022, esto debido a que el Gobierno nacional prevé que recién en diciembre de este año llegue al país el último lote de dosis, anuncio que fue dado cuando los epidemiólogos confirman que este año habrá una cuarta ola de casos de Covid-19. La proyección del Plan Nacional de Inmunización (PAI), era vacunar a 7.180.428 personas hasta septiembre de 2021, con el ritmo actual, tanto epidemiólogos como estadísticas coinciden en que es muy difícil que la vacunación contra el Covid-19 llegue a la población mayor a 18 años hasta ese mes. Desde el Gobierno nacional indican que la inmunización se extenderá hasta las primeras semanas de 2022, toda vez que hasta diciembre se proyecta completar el arribo de las 15 millones de dosis que se necesitan. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco indicó: “hemos puesto como meta que hasta diciembre lleguen todas las dosis que necesitamos y si llegan en esta fecha tardaremos unas cuantas semanas más en aplicarlas a la población”, dijo a tiempo de señalar que son muchas las variables que afectan en la adquisición de dosis a nivel internacional, entre estas la alta demanda de los países. La aplicación actual de dosis varía por día, la jornada que más cobertura se tuvo se aplicó 60.000 dosis, aunque otros días solo se alcanzó las 20.000. En la mayoría de los departamentos actualmente solo se vacuna de lunes a viernes. En abril comenzó la vacunación masiva en el país y un mes después se aplicó menos de un millón de dosis. Desde el 5 de abril al 5 de mayo se pasó de tener 339.623 dosis aplicadas (entre primeras y segundas) a 940.419. A la fecha Bolivia recibió 3.015.492 dosis de las más de 15 millones que se necesitan para inmunizar a más de 7 millones de personas. Al respecto, Blanco indicó que la proyección es que cada mes lleguen al menos un millón de vacunas al país, aunque para julio se esperan un poco más. Hasta el informe del 13 de junio del Ministerio de Salud, en el país hay 5.635.698 personas que no recibieron ninguna dosis contra el coronavirus y la cobertura con ambas dosis solo alcanza el 7, 31%. Diego Acevedo, de Biográfica, una plataforma que hace seguimiento a las estadísticas de la pandemia, indicó que, aunque desde el inicio es muy variable la aplicación de dosis por día, se plantean tres escenarios para pronosticar cuándo se terminaría de aplicar las dos dosis a toda la población mayor de 18 años. En el peor de los escenarios, con la aplicación de más de 50.000 dosis por día se terminaría en marzo de 2022. En el segundo escenario se proyecta la aplicación de más de 70.000 dosis diarias, con lo que se podría concluir en enero. En el último, el más optimista, se pronostica que con más de 100.000 dosis por día se podría concluir en noviembre del presente año. El fin de semana, entre primeras y segundas dosis, el país recibió 250.000 vacunas contra el coronavirus Acevedo añadió que, para cumplir con la proyección inicial del PAI - aplicar las dos dosis a cada persona hasta septiembre-se necesitaría suministrar hasta 180.000 dosis por día. Adelantan otro repunte El primer presidente de la sociedad de infectología, Juan Saavedra consideró que la vacunación está muy lenta tanto en el departamento cruceño como en el país. Aunque remarcó que se necesita mayores esfuerzos para poder aumentar al menos a 100.000 personas por día y así contener un nuevo repunte de la pandemia este año. Aunque añadió que, debido al ritmo de vacunación actual, el país tendrá que soportar una cuarta ola este año, que estima será entre noviembre y diciembre. “El objetivo es vacunar a la población a la mayor velocidad posible para disminuir los casos, los muertos, el daño económico, pero sobre todo prevenir la cuarta ola, porque si seguimos a este ritmo tan lento llegará una cuarta ola”, confirmó. A su vez, el infectólogo Virgilio Prieto coincidió que, debido al ritmo actual de vacunación, habrá una cuarta ola y la única forma de contener su impacto es tener el 65% de la población vacunada con las dos dosis. “Esta tercera ola será aún extensa porque estamos en invierno, un periodo que ayuda en la propagación de las infecciones respiratorias y del coronavirus. Aunque esta ola sea de mayor duración, sí habrá una cuarta ola porque no se está avanzando en la vacunación”, remarcó. Añadió que es necesario que se apliquen más medidas de contención, una de ellas, buscar a los enfermos casa por casa y entregarles tratamiento, una acción que actualmente se realiza solo en determinadas zonas. Por su parte, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro reconoció ayer que están contra reloj con el avance de la vacunación. “Nosotros sabemos que tenemos que correr en el tiempo por el tema de la vacunación y por eso pedimos a la población seguir asistiendo a los puntos autorizados”, señaló. Hace un mes, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas indicó que se proyecta subsanar el desfase en el plan de vacunación para así concluir con el proceso a finales de septiembre. “Continuamos con el plan, nuestro objetivo es ajustar el desfase que pueda existir”, dijo. En varios departamentos se reactivó la vacunación con primeras dosis, debido a que el fin de semana llegaron 100.000 vacunas Sputnik- V De acuerdo al plan nacional inicial este mes se debe de concluir la vacunación a las personas entre 40 y 49 años; en julio a los que tienen entre 30 y 39 años ; agosto a los de 18 a 29 años y en septiembre a los rezagados. “Entre fines de julio y las primeras dos semanas de agosto habríamos concluido (la vacunación) si es que nos llegaran como nos comprometieron las vacunas”, anunciaba, Max Enríquez del PAI cuando presentó el plan en febrero de este año. Actualmente el país está aún en el peor momento de la tercera ola. Este 9 de junio pasado se marcó el pico de casos para un día de toda la pandemia, un total de 3.939 contagios. El mismo día en Santa Cruz se sumó la mayor cantidad de contagios, un total de 1.251. En este sentido, las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) del eje troncal confirmaron el pico para este mes. Por su parte, Saavedra indicó que el país está actualmente en una meseta, pero con una situación diferenciada por departamento; en Cochabamba ya se llegó al pico; en La Paz este se espera en los próximos días y en Santa Cruz ya se está en una meseta. “Probablemente en una semana más, los casos a nivel Bolivia van a comenzar a descender. Yo creo que la meseta durará una semana más”, remarcó. Llegadas de más vacunas El viceministro Blanco confirmó que este mes llegarán un millón de vacunas Sinopharm y al menos unas 400.000 dosis de Sputnik-V, de estas últimas aún no hay fecha exacta confirmada mientras que las primeras arribarán este 23. Blanco añadió que aún no se tiene la cifra exacta de cuántas vacunas llegarán a Bolivia el próximo mes porque, por un lado, los contratos con China para dosis Sinopharm se realizan solo con un mes de anticipación y actualmente continúan las negociaciones y, por otro, el laboratorio de Rusia, que produce las Sputnik, enfrenta un problema de desabastecimiento de insumos, por lo que el contrato está sujeto a su disponibilidad de dosis. Aunque agregó que para el próximo mes se espera una nueva entrega de vacunas del mecanismo Covax, aún no se tiene la cantidad ni la fecha exacta. Sin fecha para 30 años Castro indicó ayer que aún no hay fecha para determinar la reducción del rango de edad de beneficiarios de la vacunación en el país, por lo que se mantiene para mayores de 40 años. “(La ampliación) responde a un análisis matemático de variables como: la cantidad de dosis que van llegando, la población que se debe de vacunar y la que falta vacunas. A esto se suma la velocidad de vacunación que van teniendo los departamentos”, confirmó La autoridad no descartó que se decida ir ampliando en rangos etarios más reducidos, es decir, solo dos o cinco edades. Cronograma de AstraZeneca El fin de semana llegaron 150.000 segundas dosis de AstraZeneca, para las personas que recibieron la primera dosis entre marzo y abril. Ante ello, el Ministerio elaboró un cronograma de aplicación. “Es importante informar a la población que las personas que hubieran recibido las vacunas en su primera dosis por el 26 y 27 de marzo, irán recibiendo la vacuna en su segunda dosis el 16 de junio, las personas que hubieran recibido entre el 29 y 30 de marzo, irán recibiendo el 17 de junio y así sucesivamente en cumplimiento a los 90 días a partir de la fecha que les corresponde su segunda dosis”, detalló.