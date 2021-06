Añez dice que basó su declaración sobre Mesa en el libro La revolución de las pititas





14/06/2021 - 19:02:48

Página Siete.- La expresidenta Jeanine Añez manifestó este lunes que basó su declaración ante la Fiscalía referida al expresidente Carlos Mesa en el libro “La Revolución de las pititas”, publicado por este medio a finales de 2019. “Aclaro que al empezar mi declaración señalé que la narrativa sobre los antecedentes sucedidos antes de mi llegada a La Paz, y sobre los hechos que no estuve presente, se basan en el libro ‘La Revolución de las pititas’, publicado por Página Siete. Y otra parte de mi declaración desde mi llegada a La Paz, el 11 de noviembre y sobre mis vivencias en tales hechos”, señala un pronunciamiento de la exmandataria en su cuenta de Twitter. Mediante un comunicado publicado en Twitter, la mandataria atribuyó al texto de crónicas de las protestas ciudadanas, a todo lo que testificó antes del 11 de noviembre de ese año, antes de que sea posesionada como Jefa de Estado. De acuerdo con la declaración de la exmandataria, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) se opuso a que Adriana Salvatierra (MAS) u otro senador del MAS asuma la Presidencia, ya que advirtió que las protestas ciudadanas continuarían si eso ocurría. “En esa reunión Adriana Salvatierra plantea y anticipa ante una posible renuncia de Evo Morales, que ella accedería a la Presidencia en sucesión constitucional y llamaría a elecciones con un nuevo Tribunal Constitucional (sic). Y le consulta si eso sería aceptado por el señor Carlos Mesa. El señor (Antonio) Quiroga llama a Carlos Mesa por teléfono para consultarle y éste le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión (porque) las protestas continuarían”, reveló Añez en su declaración al Ministerio Público. Sobre el texto en el que basó su testimonio, este medio publicará mañana, martes, la crónica "La pacificación del país se operó tras bambalinas", una crónica del periodista Raúl Peñaranda, que está incluida en el libro aludido por Añez y que trata las reuniones que se llevaron a cabo para pacificar al país en 2019. Además de dar detalles sobre su declaración, la exmandataria pidió investigar los elementos en los que se apoyó para ofrecer su declaración. “En todo caso, ambos elementos he pedido y pido investigarlos, para que se manifieste justicia, ya que en su momento los principales órganos del Estado (Legislativo con 2/3 del MAS, y el Tribunal Constitucional como guardián de la CPE) avalaron mi sucesión como presidenta Constitucional Transitoria de Bolivia”, afirmó.