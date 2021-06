Vacunación de Evaliz Morales: Gobierno informa que Autoridad de Fiscalización toma cartas en el asunto





14/06/2021 - 12:56:30

Erbol.- Luego de corroborarse que la hija de Evo Morales, Evaliz, aparece en registro como persona vacunada con la primera dosis anticovid, la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, indicó este lunes que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) está tomando cartas en el asunto y que dará la información respectiva cuando tenga los datos. El caso de Evaliz llamó la atención debido a que tiene 26 años de edad y, según el registro corroborado por Bolivia Verifica, habría recibido la primera dosis el 24 de mayo en la Caja Bancaria Estatal, cuando sólo correspondía la inmunización a personas mayores de 50 años. “Nosotros tomamos absolutamente a todos los ciudadanos de la misma manera. La fiscalización a todas las cajas se va llevando de manera continua. El día de hoy nosotros tenemos a la Autoridad de Fiscalización, que justamente es la ASUSS tomando cartas en el asunto, ante denuncias vertidas en medios de redes sociales”, aseveró Castro consultada sobre el caso de Evaliz. La Viceministra señaló que la ASUSS ya está reunida con la Caja Bancaria Estatal, como lo suele hacer con otras cajas, puesto que se hace seguimiento a través de esta instancia a toda la seguridad social. Aclaró que no puede decir si la información sobre la vacunación de Evaliz Morales es real, debido a la confidencialidad de cada persona, pero reiteró que “una vez la ASUSS tenga los datos necesarios referente a este tema, lo va a dar a conocer junto con el Ministerio de Salud”. Señaló que de no haberse cumplido con los preceptos del Plan Nacional de Salud, pueden existir sanciones. “Muy Importante es que justamente por ello las cajas toda la seguridad social y todos los departamentos cumplan con el cronograma de vacunación y den cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación, de no hacerlo lógicamente la autoridad que se encarga de la seguridad social tiene toda la atribución para sancionar”, agregó.