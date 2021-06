Renombrado científico advierte que el esperado contacto con extraterrestres podría poner fin a la vida en la Tierra





14/06/2021 - 09:13:21

Intentar contactar con otras civilizaciones extraterrestres podría resultar "extremadamente peligroso" para la humanidad e incluso acarrear el final de la vida en la Tierra, estima el físico y escritor científico Mark Buchanan en un reciente artículo publicado por The Washington Post. El científico advierte que si la humanidad acaba entrando en contacto con cualquier tipo de extraterrestres, estos serían "mucho más avanzados" que nosotros, ya que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son mucho más antiguas que el Sol. Muchas de estas civilizaciones "probablemente habrían dado pasos significativos para comenzar a explorar y, posiblemente colonizar, la galaxia", alega el experto. En cuanto a por qué no se han encontrado aún pruebas de la existencia de extraterrestres, pese al esfuerzo que se pone en encontrarlos, el escritor presupone que los alienígenas serían tan ajenos y se diferencian tanto de nosotros que "sencillamente no podemos interactuar con ellos". También podría ser que las civilizaciones extraterrestres hayan optado por mantenerse en silencio, porque son conscientes de que el envío de señales a otros mundos podría derivar en una catástrofe. Para argumentar su posición, el autor recurre al colonialismo, repleto de casos en los que una civilización destruye o esclavizaba a otra menos avanzada. ¿Qué piensan los colegas de Buchanan? El físico se muestra preocupado por los intentos de sus colegas de desarrollar la Mensajería de Inteligencia Extraterrestre (METI, por sus siglas en inglés), un programa que busca emitir mensajes hacia otras estrellas con la esperanza de contactar con otras civilizaciones. Douglas Vakoch, de la METI Internacional, considera "poco realista" preocuparse por el peligro de una invasión alienígena, ya que desde hace un siglo la humanidad envía señales televisivas y de radio al espacio. Una civilización mucho más avanzada ya las habría detectado y —conjetura— si hubiera querido invadir nuestro planeta, lo habría hecho. Vakoch también considera que los extraterrestres podrían haberse enfrentado al desafío de evitar su propia desaparición como especie, por lo que los humanos nos arriesgamos perder esa "orientación" que "podría mejorar la sostenibilidad de nuestra propia civilización". En busca del consenso global El astrónomo John Gertz aboga por un enfoque más global y propone introducir leyes y acuerdos internacionales que prohíban a los individuos o estados establecer contactos con extraterrestres. Sin contar con un consenso amplio de algún ente global, como la ONU, este tipo de intentos deberían contemplarse como "un peligro imprudente para toda la humanidad", por lo que deberían acarrear consecuencias penales. Dado que el asunto se adentra en terreno desconocido, y a la vista de todos los riesgos existentes, el experto se muestra a favor de esperar, lo que no significa olvidar la cuestión, pues las capacidades de escucha pasiva van mejorando. Diversas agencias estadounidenses vienen investigando reportes sobre presuntos avistamientos de ovnis registrados por militares de EE.UU. El Gobierno planea publicar este mes un reporte al respecto en el que —según han adelantado algunos medios— no confirmará tener pruebas de actividad extraterrestre.