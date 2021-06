Una empresa en Japón alquila personas gordas para compañía o modelaje





14/06/2021 - 09:05:11

Debucari es una empresa japonesa cuyo nombre proviene de las palabras japonesas debu (“gordo”) y kariru (“alquiler”). Su razón de ser, como ya su nombre lo indica, es el alquiler de personas gordas. A estas alturas, la inevitable pregunta es: ¿quién alquilaría a una persona con sobrepeso? ¿Con qué fin? (Debucari, por si acaso, no ofrece servicios de pareja o de naturaleza sexual). Esta singular empresa explica, según el portal SoraNews24, que busca dejar atrás la imagen negativa que la gordura tiene. Sus servicios apuntan a compañías que, por ejemplo, necesiten modelos de talla grande para sesiones de fotos o filmaciones de películas o programas de TV. Sin embargo, no solo las empresas pueden recurrir a sus servicios, cualquier persona puede. Algunas sugerencias de Debucari: ayuda para comer una comida de gran volumen en un restaurante; ayuda para elegir un regalo para alguien gordo; para jugar el sube y baja; para el cosplay de un personaje voluminoso; para tomarse una foto con una persona con sobrepeso y verse más delgado; para recibir consejos de una persona gorda. Para uso no comercial, el cliente debe pagar 2.000 yenes (alrededor de 18 dólares) por hora. Debucari pertenece a una tienda de ropa para hombres de talla grande. (International Press)