Una campaña de terror: Dos exguerrilleros sandinistas tras las rejas en otra redada contra opositores en Nicaragua





14/06/2021 - 09:00:14

VOA.- El gobierno de Nicaragua continuó el domingo las detenciones de líderes de la oposición y precandidatos presidenciales, en un día que fue calificado como una “jornada represiva”. El gobierno de Estados Unidos calificó como "una campaña de terror" los arrestos confirmados por la Policía Nacional en comunicados publicados el domingo. Entre los detenidos están disidentes sandinistas, incluyendo a dos icónicos guerrilleros que lucharon junto al presidente Daniel Ortega durante los años 1970 para sacar al dictador Anastasio Somoza del poder, pero que luego tomaron distancia del mandatario por ver en su mandato lo que calificaron como “una nueva dictadura”. Los detenidos fueron Dora María Téllez, la comandante que asaltó el Palacio Nacional en Nicaragua en 1978 para exigir la liberación entonces de rehenes del dictador Anastasio Somoza, y el exguerrillero Hugo Torres Jiménez, quien en un video antes de su detención recordó que en 1974 arriesgó su vida para exigir la liberación de Daniel Ortega. “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos”, dijo el general de brigada en retiro y ex jefe de inteligencia militar en un video. “La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro, murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza”, afirmó el militar en retiro. También fue arrestado por civiles a bordo de una camioneta el exvicecanciller nicaragüense durante la década de 1980, Víctor Hugo Tinoco. De igual forma fueron arrestadas más temprano el domingo las opositoras Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, esta última presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, hoy llamado UNAMOS. Los arrestos iniciaron desde horas de la mañana del domingo y concluyeron a eso de las 9:00 de la noche. Todos los opositores están siendo investigados por supuestos “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y autodeterminación” del país, en virtud de la Ley 1055 que fue aprobada en 2020 por el oficialismo. Los detenidos hasta el domingo ascendían a 13 desde que empezó el encarcelamiento a los opositores de Ortega. Cuatro precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, quien tiene arresto domiciliar, el académico Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro. Entre los líderes opositores se encuentran: Violeta Granera, José Adán Aguerri, expresidente del sector privado, el exvicecanciller José Pallais, la líder opositora Tamara Dávila, la exguerrillera Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, y los excomandantes guerrilleros Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.



"Una mafia aferrada al poder" La exdiputada por parte del izquierdista Movimiento Renovador Sandinista en Nicaragua, Edipcia Dubón, ve las detenciones contra los exguerrilleros como una muestra de la “pequeñez de Daniel Ortega”. “Es una acción descabellada de una mafia aferrada al poder y como ellos lo han dicho, que el costo más alto que pueden pagar es perder el poder; de manera que harán todo lo que esté a su alcance por permanecer en el poder, sea lagrima, sudor o lo que sea”, expresó Dubón a la Voz de América. “Dora María Téllez y Hugo Torres Jiménez fueron detenidos este domingo, pero en la historia se jugaron la vida por liberar de la prisión a otros presos políticos, incluido Ortega. Esta detención de ambos es propia de una persona que no tiene el mínimo humanismo y agradecimiento. Demuestra la pequeñez de la que está hecho y así lo ha demostrado. Es una persona desalmada”, agregó. Estados Unidos denuncia los arrestos Estados Unidos reaccionó a los arrestos por medio de un tuit publicado por Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en el que los definió como “una campaña de terror de Ortega-Murillo”. Chung instó a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) “a enviar una señal clara esta semana”, en referencia a la sesión extraordinaria que se agendó este 15 de junio para abordar la situación de Nicaragua en una sesión extraordinaria. La convocatoria la hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió que se discuta la "activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana". También la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla protestó fuertemente en Twitter, llamando a Ortega “pendejo” por los arrestos contra mujeres opositoras. “En las últimas horas el régimen Ortega-Murillo la ha emprendido, contra las mujeres Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil, incomunicadas y con cerco policial. Dirigentes, activistas, feministas, rebeldes, valientes. ¡Da la cara Daniel, no seas pendejo!”, escribió en Twitter. Ante este panorama, la exdiputada Dubón llamó a “no perder la esperanza y seguir demandando libertad y democracia”. La oposición de Nicaragua en emergencia permanente La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua se declaró este domingo en “emergencia permanente” ante los arrestos de varios líderes políticos, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia por la disidencia, en los últimos días. ”La Unidad Nacional se declara en emergencia permanente ante la arremetida contra nuestros liderazgos y el de otras organizaciones en Nicaragua”, señaló ese organismo en una declaración. En el documento, la Unidad Nacional condenó “la continuidad de los abusos de la dictadura en contra de los derechos civiles y políticos de liderazgos opositores” y denunció “que la noche de este sábado las fuerzas policiales allanaron la casa de Tamara Dávila”, que es miembro de su Consejo Político, “a quien también secuestraron”. Según ese grupo opositor, “en su afán de mantenerse en el poder”, Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, “utilizan todo su aparato represor contra la oposición, periodistas, activistas y ciudadanía azul y blanco”. ”En el caso de Tamara Dávila, a los policías no les importó secuestrarla mientras se encontraba con su hija de cinco años y tres mujeres más, quienes fueron retenidas, interrogadas y posteriormente liberadas”, reprochó. Los oficiales indicaron que Dávila sería trasladada a “El Chipote”, a como se le conoce a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial, de acuerdo con la Unidad Nacional, que denunció que “los policías no presentaron ni orden de allanamiento ni orden de captura contra la opositora”.