Manfred plantea encapsulamiento por zonas; los distritos 2, 10 y 12 están en la mira





14/06/2021 - 07:54:53

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, aseguró ayer que planteará un encapsulamiento de las zonas donde haya más casos de coronavirus para evitar cuarentenas. Los últimos datos registrados muestran que los distritos 2, 10 y 12 concentran más infectados. La autoridad indicó que el martes tendrá una reunión para evaluar los datos de la pandemia y que, posiblemente, el miércoles se reúna el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para determinar nuevas medidas, oportunidad en la propondrá encapsular ciertos lugares. “Para evitar cuarentenas rígidas por mayor tiempo tenemos la georreferenciación de ciertos lugares y vamos a ver el encapsulado en algunos sectores”, señaló. Sobre el punto, el investigador y responsable institucional de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Fernando Salazar, quien se encarga de coordinar informes estadísticos y análisis basados en datos del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, informó que identificaron tres distritos con mayor porcentaje de casos. El primero es el Distrito 2, que comprende las zonas Mayorazgo, Condebamba, Temporal Pampa y Queru Queru Alto; también está el Distrito 12, que engloba las zonas, Sarco, Queru Queru, Tupuraya e Hipódromo; mientras que en el último, que es el Distrito 10, concentra los subdistritos 7, 8 10 y 11. Asimismo, contó que hace dos semanas se realizó el rastrillaje en la zona Sarco y que luego de aplicar pruebas antígeno se determinó que un 10% de la población del lugar estaba contagiada. Lo mismo sucedió en la zona norte de la ciudad, donde se demostró que un 15% de la población tenía el virus. Salazar dijo que el foco de contagios se extiende desde la avenida Humboldt hasta la segunda Circunvalación. En cambio, el rastrillaje en el Casco Viejo mostró que un 7.7% de las personas del lugar estaban contagiadas, la cifra más baja hasta el momento. En el caso de la zona sur, el Distrito 5 es el lugar que más presenta casos. MUESTRAS UNIVERSALES Desde la UMSS, proponen que se realicen pruebas por sectores ya que tienen una mayor efectividad para localizar casos y tomar medidas ante el avance de contagios. Salazar dio el ejemplo de la Base Aérea, que realizó pruebas a todos su miembros de forma rutinaria y descubrieron que un 20% de sus integrantes estaban infectados, pese a no presentar síntomas. Y, según el modelo estadístico que maneja la casa superior de estudios, cada infectado puede contagiar al menos a cinco personas más. “Las pruebas antígenas por población o sector realizadas a nivel universal te dan otro tipo de resultado que las pruebas por territorio”, afirmó el investigador. Recomendó que se haga este mismo tipo de rastrillaje a los transportistas, comerciantes y otros sectores que tienen más movimiento entre semana. “Si en otros sectores de actividad económica se da esta situación (caso Base Aérea) no vamos a poder contener los contagios, aunque se hagan campañas masivas de vacunación”, enfatizó. Otro ejemplo que dio Salazar fue el encapsulamiento que se hizo en la UMSS para frenar los contagios. Señaló que lo ideal es que cada institución haga pruebas continuas para identificar contagiados incluso antes de que presenten sintomatología. “Toda medida es buena, pero no es suficiente solamente encapsular”, puntualizó.