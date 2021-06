Surge Coordinadora de 18 entidades a la cabeza de Fejuve-La Paz que rechaza más restricciones





14/06/2021 - 07:47:42

Erbol.- Unas 18 organizaciones sociales formaron a la cabeza de la Fejuve-La Paz, una coordinadora departamental para canalizar propuestas de prevención al contagio coronavirus, sin necesidad de aplicar más restricciones porque solo perjudican la economía de distintos sectores, informó el presidente vecinal Justino Apaza. Esta Coordinadora está conformada por transportistas del sector urbano e interprovincial, asociación de gremiales, dirigentes de mercados populares, músicos y propietarios de las actividades económicas, que rechazan cualquier posibilidad de encapsulamiento bajo el argumento de lucha contra la pandemia en esta tercera ola. “Lamentablemente no hemos sido tomados en cuenta por alcalde Iván Arias y queremos ser partícipes de la reunión del Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) porque tenemos propuestas para no afectar la economía que recién está empezando a funcionar”, declaró el dirigente. Arias anunció que el COEM se reunirá este lunes y según el dirigente Apaza, ellos no fueron invitados ni a la primera ni esta segunda sesión. Explicó que por ese motivo el pasado martes se reunieron varios sectores y tomaron la decisión de no acatar ninguna restricción en la ciudad de La Paz. “La decisión es firme en sentido de defender a la gente que trabaja día a día; nosotros estamos dispuestos a reunirnos llevando nuestras propuestas como organizaciones sociales y es cuestión que nos convoque el alcalde”, manifestó. No descartó que estos sectores sociales hayan sido marginados en la misma política que utilizó Luis Revilla, sin tomar en cuenta que la actual directiva de la Fejuve-La Paz asumió como línea institucional evitar hacer política en su relación con la Gobernación y Alcaldía de La Paz. En ese marco, informó que para este lunes invitó a una reunión a varias autoridades municipales y asambleítas departamentales para hacerles conocer sus propuestas y establecer una línea de coordinación como juntas vecinales, sindicatos, asociaciones de gremiales y dueños de otras actividades económicas. Arias declaró este domingo que ante el incremento de casos Covid-19 y el deceso de personas, asumirá este lunes algunas restricciones para enfrentar la tercera ola de la pandemia. “¿Qué esperamos los paceños?, ¿que se nos muera la gente en la calle para recién tomar medidas? Por eso he convocado a un COEM para determinar unas medidas que espero sean aprobadas, indicó.