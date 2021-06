Diputado de CC afirma que el MAS participó activamente de la sucesión constitucional





14/06/2021 - 07:22:12

Erbol.- El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedraza afirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) participó activamente de la sucesión constitucional de Jeanine Añez porque tras el repudio general contra Evo Morales por el resultado de las elecciones 2019, aprobaron dos leyes mediante el cual diputados y senadores azules reconocieron que hubo fraude, que no hubo golpe y por eso prorrogaron el mandato de las autoridades de ese momento. Manifestó que tras el vacío de poder que dejó Evo Morales con su renuncia, todos comenzaron a hablar de la sucesión en defensa de la democracia que vino recargada por la memoria del 21F que además tres años antes ya rechazó la reelección del mismo Morales. Aclaró que las salidas democráticas que se dieron correspondían a la Asamblea ante la renuncia colectiva de las autoridades legislativas, por tanto, pretender vincular a Carlos Mesa y Ricardo Paz responde a la intención del MAS de construir esta narrativa del golpe de Estado e incorporar a todos los actores políticos, militares y policiales de esa época. En torno a las recientes declaraciones de la expresidenta Jeanine Añez ante la Fiscalía señalando que Carlos Mesa se opuso a que Adriana Salvatierra sea elegida por sucesión constitucional, Pedraza considera que tales afirmaciones caen dentro la teoría jurídica de la “manzana podrida” porque surge por una detención ilegal y sin garantías constitucionales. “Ella ya está tres meses (en la cárcel) sin ningún tipo de prueba contundente, como manifiestan sus abogados, y yo la verdad veo en este contexto la presión política que hace el MAS, la acusación de delitos que no existieron porque ella es una presa política y porque aquí no hubo golpe de Estado sino sucesión constitucional en la cual fue presidenta transitoria”, declaró al programa Hagamos de Democracia de la red Erbol. Recordó que Carlos Mesa no tenía ninguna legitimidad para resolver la crisis política sino las bancadas de los Demócratas de Rubén Costas y el MAS. Comunidad Ciudadana era víctima del fraude de Evo Morales y trataba de acompañar las movilizaciones de la sociedad civil en la rabia contenida. Indicó que la reunión de la Universidad Católica donde participaron Carlos Mesa, miembros de la Iglesia Católica y de la comunidad internacional, fue una reunión transparente y no se pudo hacer nada que no hubiese estado dentro el marco democrático, ante la estrategia del MAS de crear vacío de poder y confrontar a los bolivianos. Aseguró que hay otros elementos que deben concentrar el análisis para determinar que el MAS lo que hace es una construcción de una narrativa ilegal sobre un golpe de Estado, cuando en realidad los hechos demuestran que había instituciones que estaban dentro el marco democrático para dar soluciones a la crisis democrática. “Yo creo que la elección transitoria de Jeanine Añez la hace el propio MAS. El MAS tiene que ser consciente de su participación en esos dos días tan importantes y asumir su responsabilidad porque al no asistir a las sesiones de la Asamblea para resolver la sucesión, permitió la elección ante las renuncias colectivas del vicepresidente, presidenta del Senado y de Diputados”, manifestó. Recordó que otra prueba que el MAS participó de la sucesión fue la aprobación de la Ley 1266 admitiendo que hubo fraude y luego, en una segunda admisión, que no hubo golpe y por eso reconoció la sucesión constitucional a través de la Ley 1270, cuando aprobó la ley de excepción prorrogando el mandato de las autoridades electas.